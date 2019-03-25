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‘Matematikçilerin Nobel’i olarak bilinen ödülün sahibi ilk kez bir kadın oldu

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‘Matematikçilerin Nobel’i olarak bilinen Abel Ödülü bu yıl Texas Üniversitesi’nden Karen Keskulla Uhlenbeck’e verildi. Uhlenbeck bu ödülü kazanan ilk kadın oldu.
‘Matematikçilerin Nobel’i olarak bilinen ödülün sahibi ilk kez bir kadın oldu

Norveç Bilim ve Edebiyat Akademisi tarafından her yıl düzenlenen Abel Ödülü’nün bu yılki sahibi ilk kez bir kadın matematikçi oldu.

‘Matematikçilerin Nobel’i olarak da bilinen dünyanın en prestijli matematik ödüllerinden olan Abel Ödülü, ABD’li profesör Karen Keskulla Uhlenbeck’e takdim edilecek.

bianet’te yer alan habere göre Uhlenbeck, jüri tarafından “Fen ve matematik alanlarında cinsiyet eşitliğinin önemli bir savunucusu” olarak nitelendirildi.

Uhlenbeck, “geometrik analizler ve ayar teorisi hakkındaki temel çalışmalarıyla matematiksel görünümü önemli bir biçimde etkilemesi” sebebiyle kazandığı ödülünü Norveç Kralı’nın elinden alacak.

Ödül töreni 21 Mayıs’ta Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenecek.

6 milyon Norveç kronu ($704.000) değerindeki ödül ilk kez, 2003’te Norveçli matematikçi Niels Henrik Abel onuruna verilmişti.

Karen Keskulla Uhlenbeck kimdir?

Matematikçi ve bilim insanı.

Michigan Üniversitesi’nde matematik okudu. Brandeis Üniversitesi’nde matematik üzerine yüksek lisans eğitimi alarak Ulusal Bilim Vakfı Lisansüstü Araştırmacısı oldu.

1983’te Chicago’daki MacArthur Vakfı tarafından bursa layık görüldü ve beş yıllık burs ödeneğinden birini aldı. Her yıl verilen MacArthur Bursları, bilim insalarının ve sanatçıların araştırma ya da yaratıcı faaliyetler yürütmelerini sağlıyor.

Bursu kazanmak, fizik alanında ciddi çalışmalara başlaması için ona ilham verdi. Instantons ve 4-Manifold Topology adlı kitabı yazdı.

Potansiyel bilim insanlarının cinsiyetleri veya ırkları nedeniyle kadınların gereksiz yere cesaretini kırdıklarını düşündü ve kadınların bilim ve mühendislikteki temsilini araştırmak için Ulusal Araştırma Konseyi planlama grubuna katıldı.

Matematiğin her zaman zorlayıcı ve sıkıcı olmadığına inanıyor ve bir öğretmen olarak elde ettiği başarılardan birinin bunu öğrencilerine iletme umudunu dile getiriyor.

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