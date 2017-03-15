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Matrix efsanesi geri dönüyor

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Matrix efsanesi geri dönüyor
Kült bilim-kurgu yapımı Matrix üçlemesi, Wachowski kardeşler ve Keanu Reeves olmadan geri dönüyor.

Sinema dünyasının bilim kurgu başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Matrix üçlemesi geri dönüyor.

The Hollywood Reporter’da yer alan habere göre, Warner Bros., 1999 çıkışlı sinema efsanesinin reboot'u (yeniden çevrim) için çalışmalara başladı.​Gelen bilgilere göre, yeni Matrix filmlerinin yıldız oyuncusu Michael B. Jordan olacak. Jordan, Creed, Creed 2, Fantastic Four ve 2018'de gösterime girecek The Black Panther filmleriyle tanınıyor.

WACHOWSKI KARDEŞLER VE KEANU REEVES PROJEDE YOK

Filmle ilgili en büyük problemlerden biri, yazar ve yönetmen kısmında olacak gibi görünüyor. Filmin hakları Warner Bros. üzerinde olsa da, orijinal Matrix'in baş mimarları Wachowski kardeşler, herhangi bir şekilde yeni projeyle bağlantılı olmak istemiyor.

​Bu nedenle senaryo için  Zak Penn ile görüşmeler sörüyor. Penn,  X-Men Son Direniş, Yenilmezler, Hulk ve Elektra gibi filmlerin senaryosunu kaleme almıştı.

Wachowski kardeşlerin olmaması nedeniyle, orjinal üçlemenin başrol oyuncusu Keanu Reeves'in de projede yer almaya niyetli olmadığı söyleniyor.

DETAYLAR HENÜZ NETLİK KAZANMADI

Efsane filmin yeniden çekimi için prodüksiyon detayları henüz netlik kazanmış değil. Ancak tıpkı TV dizisi projesi gibi, bu projenin de iptal edilmesi ihtimaller dahilinde yer alıyor. Bazı Warner Bros. yöneticilerinin üçlemeyi hâlâ dokunulmaz gördüğü ve 18 yılın tekrar çekim için kısa bir zaman olarak değerlendirdiği de söyleniyor.

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