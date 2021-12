Matrix Serisinin Unutulmaz İsimleri Neler Yapıyor

Trinity, Neo, Oracle… 22 yıl önce vizyona giren filmle tüm dünyada geniş hayran kitlelerine ulaşan oyuncular şimdi yeniden gündemde.

Aslında son filmden bu yana hepsi kariyerlerinde ayrı ayrı başarılar elde etmişti, ancak 18 yıldan sonra Matrix Resurrections’ın vizyona girmesiyle daha da merak konusu oldu.

22 yıl önce izleyiciler, hem sinema hem de popüler kültürde bir dönüm noktası olan Hollywood’un gişe rekorları kıran The Matrix ile tanıştı. Şimdi yeniden hayranlarına ulaşan filmin oyuncuları bu sürede neler yaptı?

KEANU REEVES

Hollywood’da sadece oyunculuğuyla değil kişiliğiyle de öne çıkan Keanu Reeves’in tek başarısı Matrix serisinde rol almak olmadı. Point Break, Bram Stoker’s Dracula, Speed, Göl Evi ve The Devil’s Advocate gibi filmlerde rol alarak doksanlara iz bıraktı.

Ancak, The Matrix’teki Neo rolü oyuncunun ününe ün kattı. Neo yanında Reeves’in öne çıktığı bir diğer karakter ise John Wick oldu. Özellikle dublör kullanmamasıyla dikkat çeken Reeves, bu çalışma şeklini Wick’te de korudu. Aktör, bir süre önce John Wick için şu sözleri kullanmıştı: “Bu filmi aşkla yaptık. John Wick’in dünyasını seviyorum.”

Reeves ayrıca Los Angeles Times’a, oynamayı çok isteyeceği bir rol daha olduğunu söyledi: “Harika Hugh Jackman Wolverine’i oynadığında, ‘Uck, bunu yapmayı çok isterdim. Ama dang, o gerçekten iyi.”

Reeves’in özel hayatı ise maalesef kariyeri kadar iyi gitmedi. Ünlenmeye başladığı dönemdeki sevgilisi Jennifer Symes’in kızlarını ölü doğurmasından sonra toparlanamayan çift çözümü ayrılıkta buldu. Ardından da Symes, 2001’de bir araba kazasında hayatını kaybetti.

Kişisel hayatı hakkında sessiz olmasa da, Reeves şu aralar 2019’da tanıştığı sanatçı Alexandra Grant ile birlikte.

CARRIE ANNE MOSS

Carrie Anne Moss, The Matrix’te Trinity olarak Hollywood’daki ilk rollerinden birini aldı. Orijinal Matrix üçlemesinde Trinity olarak rol almadan önce Models Inc ve Dark Justice gibi dizilerde rol alan Moss, kariyerine model olarak başladı.

The Matrix’in çekimleri sırasında, Reeves ile yakın bir ilişki kuran Moss, serinin yeni filmi için The Guardian’a şunları söyledi: “Onunla ortak olmak bir zevkti. Sanki hiç zaman geçmemiş gibiydi.” Ayrıca rol arkadaşının iyi bir dinleyici olduğunu ve şimdiye kadar tanıştığı herkesten daha çok çalıştığını da söylüyor.

Moss; Jessica Jones, Humans, Frankenstein dahil olmak üzere bir dizi yapımda çalışmaya devam etti.

Ayrıca bu yılın başlarında, Hollywood’da yaşlanmayı tartışmak üzere arkadaşı Justine Bateman’ın programına katıldı. Moss, 40 yaşına girdikten sonra kendisine daha eski rollerin teklif edilmeye başlamasıyla ilgili yaşadığı şoktan bahsetti: “40 yaşında her şeyin değiştiğini duymuştum. Buna inanmadım ama kelimenin tam anlamıyla 40. doğum günümden sonraki gün, bana gelen bir senaryoyu okuyordum ve menajerimle bu konuda konuşuyordum. Bana ‘Oh, hayır, hayır, hayır, okuduğunuz o rol değil, büyükanne olacak’ dedi. Biraz abartıyor olabilirim ama bu, bir gecede oldu.”

Moss, 1999’dan beri Steven Roy ile evli ve çiftin üç çocuğu var.

LAURENCE FISHBURNE

Laurence Fishburne, Morpheus’u oynamasıyla ünlü. Hollywood’un en çok beğenilen aktörlerinden biri olan Laurence Fishburne, Apocalypse Now, The Color Purple ve Othello gibi filmlerde rol aldığı yetmişli yıllara dayanan uzun bir oyunculuk kariyerine sahip.

Matrix’ten sonra, Hannibal ve CSI gibi hit dizilerde rol aldı.

Ayrıca, Keanu Reeves ile ekran dışında yakın bir bağı var. Reeves, Heat Radio’ya, Laurence’ın evinde sık sık kaldığını ve bu esnada ilk John Wick filmini ne kadar sevdiğini kendisine söylediğini anlattı. John Wick’in yönetmeni Chad Stehelski, Variety’ye, bu ifşanın ardından Laurence’ı ikinci film için kadroya dahil etmiş.

HUGO WEAVING

Hugo Weaving, The Matrix’teki Agent Smith ve başka bir epik üçleme olan The Lord of the Rings’deki Elrond dahil olmak üzere bir dizi ikonik Hollywood filminde rol aldı.

Weaving aynı zamanda Transformers filmlerinde Megatron’u seslendirdi ve Captain America: The First Avenger’da Red Skull’u oynadı.

Oyuncu, Patrick Melrose’da Benedict Cumberbatch ile oynadı ve şu anda Love Me adlı yeni bir televizyon dizisinin çekimlerinde yer alıyor.

Kariyerindeki istikrarı özel hayatında da sergileyen Weaving, 1984 yılından beri Katrina Greenwood ile ilişkisi ve bu ilişkiden de iki çocuğu var.

GLORIA FOSTER

Gloria Foster’ın Hollywood’da altmışlı yıllara dayanan bir kariyeri vardı. Law and Order ve Top Secret gibi pek çok ünlü yapımda yer aldığı gibi The Matrix’te de Oracle olarak rol aldı.

Ayrıca Broadway’de de yer alan Foster, başarılı performansıyla pek çok ödülü de kucakladı. 2003’te The Matrix Reloaded’da The Oracle rolünü yeniden canlandırmış, ancak yıldız 29 Eylül 2001’de diyabetle ilgili komplikasyonlardan dolayı 67 yaşında hayatını kaybetti.

JOE PANTOLIANO

Joe Pantoliano, The Matrix’te Cyper olarak rol alan Hollywood’un ünlü karakter oyuncularından biri. The Goonies’teki Francis, Risky Business’taki Guido ve Bad Boys’taki Captain Howard gibi filmlerdeki unutulmaz bilinen bir yıldızdı. Memento, Bebek Firarda, Sopranos gibi yapımlarda da rol alan Pantoliano, kariyerine başarılı poerformansıyla devam ediyor.