Mavi balina: Sydney açıklarında 100 yılda 3. kez görüldü (VİDEO)

Avustralya'da yaban hayatı yetkilileri Sydney kıyılarında bir mavi balinanın görüldüğünü bildirdi. Bunun mavi balina türünün Sydney açıklarında son 100 yıl içinde üçüncü görülmesi olduğu tahmin ediliyor.

Mavi balinanın geçen ay Sydney'in Maroubra bölgesi açıklarında görüldüğü belirtildi.

Ulusal Parklar ve Vahşi Yaşam Hizmetleri (NPWS), "son derece nadir" olan bu olayı doğruladı. Kurum, açıklamasında dünya üzerindeki en büyük hayvanlar olan mavi balinaların nadiren kıyıya bu kadar yakın görüldüğünü söyledi.

NPWS adına konuşan Andrew Marshall, mavi balinanın gezegenin en büyük hayvanı olmasına rağmen normal şartlarda Sydney kıyılarından fark edilmeden geçebileceğini hatırlattı.

Marshall, "Mavi balinalar sık görülen canlılar değildir. Çünkü denizin çok uzağında yaşama eğilimindedirler. Popülasyonları geniş bir alana yayılmıştır. Göçlerine ve habitatlarına dair çok sınırlı veriye sahibiz" diye konuştu.

Balinanın 25 metreden daha uzun ve 100 tondan daha ağır olabileceğini söyleyen Marshall, bir fotoğrafçının balinanın geçişini görüntülediğini duyurdu.

Marshall, bu fotoğraflarla birlikte mavi balina türünün Avustralya açıklarından geçişinin ilk kez doğrulanmış bir kaydının oluşturulduğunu ekledi.

Fotoğrafı çeken ve Instagram hesabından paylaşan Sean Keenan adlı fotoğrafçı, paylaşımında "Büyülendim. Büyük ikramiye vurmuş gibi hissediyorum" dedi.