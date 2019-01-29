Mavi Balina'ya bir kurban daha: Defterinde 25 maddelik liste bulundu

Adana'da babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın ölümüne Mavi Balina adlı oyunun neden olduğu tahmin ediliyor.

Çocuğun defterinde yapılan incelemede oyundan gelen talimatların bulunduğu 25 maddelik bir liste bulundu.

Emine Karadağ isimli 13 yaşındaki çocuğun intiharında "Mavi Balina" adlı oyunun etkisi olduğu tahmin ediliyor.



Olay 21 Ocak'ta Adana'da yaşandı. 8'inci sınıf öğrencisi Emine Karadağ evde babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle yaşamına son verdi.



Polis tarafından incelenen defterlerde çok sayıda çocuğun intihar etmesine neden olduğu belirtilen "Mavi Balina" oyununa ait talimatlara rastlandı.

25 MADDELİK LİSTE



Defterde "ölmeden önce 1 yıllık yapılacak" başlığı altında 25 maddelik bir de liste bulundu. "Mavi Balina" oyunundan gelen talimatların Emine tarafından yazıldığı tespit edildi.

İŞTE O LİSTE

Listede "İntihar kaçıştır. Herkesle zıtlaşacaksın, herkesle ters gideceksin. Hep yalnız takılacaksın. Gerektikçe konuşmamaya yemin edeceksin. Anneni babanı huzurevlerine atacaksın. Yılda bir kez ziyaret edeceksin o da sevap olsun diye. Artık sana herkes hayalet diyecek" yazıları dikkat çekti.

"TAMAMEN OYUNDAN ETKİLENMİŞ"

Yarıyıl karnesinde teşekkür belgesi alan Karadağ'ın amcası Mahmut Karadağ, yeğeninin ölümüne hala inanamadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu çocuğun bunu yapması milyonda bir ihtimal bile olamaz okulunda da başarılı bir öğrenciydi. Defterlerini araştırdık çeşitli notlar ve resimler bulduk. Oyun içerisinde bir grup kurmuşlar farklı filmler ve oyunlar var Mavi Balina gibi. Notlarda, bugün şunu yapacağız, yarın şu çocukları döveceğiz, annemizi babamızı huzurevine bırakacağız, aynı gün hep birlikte intihar edip cennete gideceğiz sonra dirilip geleceğiz diye notlar bırakılmış yani tamamen oyundan etkilenmiş" dedi.



AİLELERE UYARI



Ailelere de seslenen Karadağ, "Anne ve babalar çocuklarını akıllı telefonlardaki ve bilgisayar üzerinden oynanan oyunlardan uzak tutsunlar. Devlet bu tür oyunların erişimini yasaklasın, nice çocuklar hayatını kaybediyor. Çocuk akşam geliyor kendi telefonunu kullanamıyor annesinin telefonunu alıyor ders çalışacağım diyerek ama arkadaşlarıyla temas kurup oyun oynuyorlar. Kendilerine göre bir liste yapmışlar nasıl talimat alıyorlar onu bilmiyorum ama mutlaka bu oyunlardan sonra yapmışlar. Çok efendi sessiz bir kızdı. Dükkanın önünden geçerken bile kafasını sallar gülerek geçerdi. Yazık oldu yeğenime" diye konuştu.