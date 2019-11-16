'Daha yumuşak ve sarı tonlarda olmalı' Son günlerde üzerinde çok fazla konuşulan mavi ışığın zararlı bir ışık gibi algılandığını söyleyen Doç.Dr. Burcu Örmeci, bu noktada asıl önemli olan noktanın maruziyet süresi ve zamanı olduğunu söyledi. Mavi ışığın güneşten gelen ve gündüz gördüğümüz kısmının bizim sağlıklı yaşamamız ve sağlıklı uyumamız için çok gerekli olduğunu belirten Doç.Dr. Örmeci, “Sorun mavi ışığın mavi olmasında değil, mavi ışığa gece maruz kalmamızda. Gece ışığa maruz kalmamamız gerekiyor normalde veya maruz kaldığımız ışığın daha yumuşak, sarı tonlarda olması gerekiyor ancak yine de bunun süresinin çok uzun olmaması gerekli.

Uykuya etkileri üzerinde tartışılan mavi ışık aslında sağlık için gerekli. Ancak geceleri mavi ışığa maruz kalmak vücut saatini ciddi şekilde bozuyor.