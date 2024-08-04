Deniz sularının ve suların barındırdığı canlı türlerinin korunmasının önemine dikkat çekmek amacıyla “Mavi Kıbrıs: Temiz Sular ve Uçurtma Sörfü” etkinliği düzenlendi.

AB Bilgi Merkezi tarafından Yedidalga’da düzenlenen etkinlikte deniz kirliliğinin önüne geçilmesinin aciliyetine dikkat çekildi.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Avrupa Komisyonu Program Destek Ofisi’nden Program Müdürü Deniz Birinci’nin açılış konuşmalarıyla başlayan etkinliğin ilk bölümünde MASDER (Mağusa Suriçi Derneği), SPOT Kıbrıs, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ve diğer sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldığı panel ve yuvarlak masa tartışmaları yer aldı.

Etkinlikte Kıbrıs’taki deniz kirliliğinin mevcut durumu, bu durumun deniz faunası- florası üzerindeki etkileri ve ekonomi ile yaşam kalitesi üzerindeki sonuçları” ele alındı.

Tartışmalar, paydaşlar arasında sürekli bir iş birliğini teşvik edecek iş birliği stratejileri ve birlikte başlatılabilecek takip faaliyetleri hakkında tavsiyeler verilmesiyle sonuçlandı.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise açık havada bir uçurtma sörfü gösterisi ile kısa bir eğitim oturumu yapıldı. Bu aktiviteyle temiz suların eğlence ve ekonomik amaçlar açısından öneminin altı çizildi.

Açıklamada etkinlikle ilgili şu bilgiler de verildi:

“Avrupa Birliği’nin özellikle biyolojik çeşitlilik ve sıfır kirlilik hedeflerine odaklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki stratejik hedefleriyle uyum içinde gerçekleşen etkinlik, Avrupa Komisyonu’nun okyanus ve su sağlığını iyileştirme ve koruma konusundaki kararlılığını yansıtarak, 2030 iklim hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmayı da amaçladı. Deniz ve tatlı su ekosistemlerinin restorasyonuna vurgu yapılan etkinlikte, AB’nin önemli ekonomik fırsatlar ve sosyal faydalar sunan sürdürülebilir mavi büyümeye olan bağlılığının altı çizildi.”