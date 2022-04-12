Türk donanmasının gücünü göstereceği Mavi Vatan-2022 tatbikatı başladı. Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecek tatbikata 121 gemi ve savaş uçağı, insansız hava aracı ve helikopterlerden oluşan 41 hava unsurunun katılacağını açıkladı.

Türk donanmasının gücünü göstereceği Mavi Vatan-2022 tatbikatı başladı. Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecek tatbikata 121 gemi ve savaş uçağı, insansız hava aracı ve helikopterlerden oluşan 41 hava unsurunun katılacağını açıkladı.

Karadeniz’de Rusya-Ukrayna savaşı Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaşanan gerilimler tansiyonu yükseltmişken Türk donanması Mavi Vatan’da güç gösterisi yapıyor. Deniz kuvvetleri tarafından 21 Nisan’a kadar sürecek mavi vatan tatbikatı başladı. Milli Savunma Bakanlığı tatbikattan ilk görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Mavi Vatan Tatbikatı ile Türk Deniz Kuvvetleri Anadolu’yu çevreleyen üç denizde adeta güç gösterisi yapacak. Tatbikata 10 fırkateyn, 6 korvet, 11 denizaltı, 17 hücumbot, 8 mayın avlama gemisi, 12 karakol gemisi, istihbarat gemisi de dahil olmak üzere 122 donanma unsuru katılıyor. Ayrıca 17 helikopter, 14 insansız hava aracı, 10 deniz karakol uçağı ve savaş uçakları da mavi vatan semalarında olacak.

İstanbul Boğazında ortaya çıkan mayın tehdidinde görev alan su altı savunma timleri ile su altı taarruz timleri de yeteneklerini sergileyecek. Tatbikata katılanlar arasında diğer kuvvet komutanlıkları, jandarma genel komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları da var.

Harekata hazırlık, çok tehditli ortamda harekât, liman ziyaretleri ve seçkin gözlemci günü olmak üzere 3 safhadan oluşan tatbikatın hedefleri de dikkat çekici. Tatbikat ile karargahların ve harekât merkezlerinin sevk ve idare etkinliği gözlenecek. Birliklerin pek çok tehdidin olduğu ortamda karar verme yetenekleri değerlendirecek.