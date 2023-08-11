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Mavideniz’in ölüm sebebinin “kişide öldürücü nitelikte beyin kanaması” olduğu tespit edildi

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Mavideniz’in ölüm sebebinin “kişide öldürücü nitelikte beyin kanaması” olduğu tespit edildi
Mavideniz’in ölüm sebebinin “kişide öldürücü nitelikte beyin kanaması” olduğu tespit edildi

İskele’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz’in ciddi şekilde darp edilip öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Polis, Mavideniz’in yapılan otopsisinde “kişide öldürücü nitelikte beyin kanaması” olduğu ve kesin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örneklerinin alındığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos Perşembe günü, saat 03.30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz’in ciddi şekilde darp edilip öldürülmesi olayı ile arananan şahısların tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.

MAVİDENİZ’İN ÖLÜM SEBEBİ “KİŞİDE ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE BEYİN KANAMASI” OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Adı edilenin yapılan otopsisinde ise; “kişide öldürücü nitelikte beyin kanaması olduğu” ve kesin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örneklerinin alındığı, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı tespit edildiği belirtildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayrıca eğlence mekanı içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu C.G.(E-43), H.Y.(E-28), A.C.A.(E-23), M.Y.K. (E-23), Y.Ö. (E-22), H.M.O.(E-27), R.M.(E-21), M.R.M. (E-26,), T.A. (E-21), T.Y.(E-36) ve B.K.(E-28) bir taraf olup, Hüda Yalınayak (E-29) ve Baran Mavideniz (E-18)’in vücutlarının muhtelif yerlerine yumruk ve tekme vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, Hüda Yalınayak’ın burun kemiğinin kırılmasına sebep oldukları bildirildi.

Bahse konu şahısların tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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