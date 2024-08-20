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Maviş: Amacımız eğitimi odak noktası yapmak

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KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTMMOB Başkanı Seran Aysal, İMO Başkanı Abdullah Ekinci ve yetkililer, güçlendirme yapılan okulları ziyaret ederek çalışmaları inceledi
Maviş: Amacımız eğitimi odak noktası yapmak

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Mağusa, Dörtyol, Akova, İskele, Kumyalı, Yeşilköy, Ziyamet, Mehmetçik ve Yedikonuk’taki okullar ziyaret edildi.

-Maviş: “Amacımız eğitimi odak noktası yapmak”

KTÖS, konuyla ilgili açıklamasında, ziyaretlerinin amacının daha önce yapımına başlayan iyileştirme çalışmalarının ne kadar ilerlediğini yerinde görmek, zorlukları değerlendirmek ve kamuoyunun odak noktasını yeniden eğitime çekmek olduğunu kaydetti. 

Burak Maviş, güçlendirme çalışmalarında zaman ve ekonomik gücün önemli olduğunu, işlerin tamamlanabilmesi için makul süreye ihtiyaç olduğunu anlayabildiklerini belirterek, bu yüzden bürokrasinin yarattığı engellerin işleri yavaşlatmaması uyarısını yinelediklerini belirtti.

Maviş 66 okulun raporunun hala Deprem Komitesi’ne gelmediğini, 58 okulun görüşüldüğünü söyledi.

Burak Maviş, ihaleye çıkılan okullarının bir kısmında işlerin tamamlandığını, bir kısmında devam ettiği ifade etti. Maviş, eğitim dönemi içerisinde tadilatları sarkacak okullar olduğu gibi, kullanım dışı binası olan okullarda da konteyner sıkıntısının süreceğini belirtti.

-“Deprem fonunda nakit akışı yok, ihaleler, ödemeler gecikti”

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, vatandaşın ödediği deprem vergileri ile oluşan fonda nakit akışı olmadığını, bu yüzden ödemelerde ve ihalelerde gecikmeler olduğunu söyledi. Daha fazla ihale ve zamanında ödemelerin yapılabilmesi için fonun gerçek nakit akışına sorunsuz kavuşması gerektiğini söyledi.

Maviş, bir ay sonra öğrencilerin okullara döneceğini, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul personelinin güvenli binalara kavuşmasının öncelikleri olduğunu belirterek, daha çok okulun tamamlanabilmesi için yerinde gözlemlere KTMMOB ve İMO ile devam edeceklerini ifade etti.

-“Konteynerler amaç oldu”

Konteynerin araç olmaktan çıkıp amaca dönüştüğünü gözlemlediklerini belirten Maviş, güçlendirme ihtiyacı olmayan okullara bile nüfus yoğunluğundan dolayı konteyner sınıflar yerleştirildiğini söyledi.

Kullanım dışı olan okullar ve binalar için konteyner geçiş süresinin vatandaşın nezdinde dolduğunu belirten Maviş, ilk zamanlarda yapacak bir şey yok deyip konteyner sınıflara toplum sabır gösterdi, üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra hala konteyner sınıflar kaderimizdir diyemeyiz, dedi.

Maviş, konteyner çözümler yerine çevre ile uyumlu, okul/sınıf/eğitim ergonomisine uygun çelik veya betonarme sınıf projelerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Maviş, İnşaat Planlamanın çizdiği yeni okul projelerinin de KTMMOB vize süreçlerine dahil olması gerektiğini söyledi.

Okulların 16 Eylül’de açılacağını ifade eden Maviş, öğrencilerin aleyhine herhangi bir güvenlik tehlikesi oluşma ihtimali halinde aileler ve öğretmenlerle eylemde olma kararını halihazırda aldıklarını vurguladı.

 

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