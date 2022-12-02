  • BIST 5.020,81
  • Altın 1078.548
  • Dolar 18.6331
  • Euro 19.6341
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Maviş: Atatürk Öğretmen Akademisi’nden vazgeçmemiz mümkün değildir

» »
Maviş: Atatürk Öğretmen Akademisi’nden vazgeçmemiz mümkün değildir
Maviş: Atatürk Öğretmen Akademisi’nden vazgeçmemiz mümkün değildir

AKP’nin karanlık yoluna emir eri olan UBP-DP-YDP hükümeti, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma, öğretmeni hedef gösterme ve Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapatarak öğretmen yetiştirme sistemini AKP’ye yakın vakıf üniversitelerine devretme yolunda adım atmıştır.

Eğitim Bakanlığı ile Sendikaların yasanın bütününü ele aldığı ve ilk 15 maddesi için çalışma yaptığı bir dönemde, Öğretmenler Yasası’nın 16. Maddesi ile ilgili vermiş olduğu denklik kararı samimi değildir.

Ekte sunduğumuz Bakanlar Kurulu kararı ile yalnız öğretmenlik mesleğine ve öğretmen yetiştirme sistemine müdahale değil ayrıca yaşam biçimine ve sosyal hayata müdahale edilmek istenmektedir. 

Kültürleme ve sosyalleşme sürecinde okulda öğrenciyi etkileyen en önemli unsur öğretmendir. Atatürk Öğretmen Akademisi, kimliği, kültürü ve varlığının teminatıdır. Bu kurumdan yetişen öğretmenler Kıbrıs Türk toplumunun Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, laik ve bilimsel eğitim modelinin temsilcisi, barışçıl eğitim-öğretim programlarının uygulayıcısıdırlar.

Bakanlar Kurulu kararı ile öğretmenliğe giriş sisteminde değişiklik ile Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tasfiyesi öngörülmekte, geleceğimiz olan çocuklarımızı emanet edeceğimiz öğretmenlerin niteliğini değiştirmek istenmektedir.

Temel hak ve özgürlüklerimizden, düşünce ve ifade özgürlüğümüzden, laik sosyal yaşamımızdan, kimliğimizden, kültürümüzden, toplumsal varlığımızdan ve 1937’den beri planlı bir şekilde sosyal yapımıza uygun öğretmen yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’nden vazgeçmemiz mümkün değildir.

Laik ve demokratik öğretmenlerden rahatsız olanların attığı bu adım karşısında demokratik eylem hakkımızı kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.

Soruyoruz: Bakanlar Kurulu’nun, kendini YÖDAK veya Meclis’in üstünde görerek hareket etmesi, seçim yasakları döneminde AKP’nin kendisine verdiği bir ev ödevi mi?  Saygılarımızla

22-01-72-eki.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yabancı dil öğretmenlerine yönelik mesleki gelişim semineri düzenleniyor07 Kasım 2022 Pazartesi 15:46
  • İşte Burs Başvuruları Son Tarihi!28 Ekim 2022 Cuma 10:23
  • 9 Kasım'a kadar, başvuru kabul edilecek!27 Ekim 2022 Perşembe 16:54
  • Yakın Doğu Üniversitesi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Botanik Enstitüsü çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında iş birliğini güçlendirecek06 Ekim 2022 Perşembe 17:50
  • Eğitim sendikaları: Öğretmenler ve eğitim sendikaları dönüşüme öncülük etmeye hazırız05 Ekim 2022 Çarşamba 15:31
  • Burs Müracaatları 19 Ekim’e Kadar Devam Edecek04 Ekim 2022 Salı 19:24
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, sınava giriş belgesi erişime açıldı23 Eylül 2022 Cuma 13:41
  • Eğitim çevresi: Öğrenci sayısı düştü23 Eylül 2022 Cuma 08:29
  • Alzheimer tedavisinde yeni dönem21 Eylül 2022 Çarşamba 12:04
  • BM’den eğitim alanında ‘derin kriz’ uyarısı19 Eylül 2022 Pazartesi 19:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti