Maviş: Barış ve Çözümün Adamıza Huzur Getireceği Yeni Bir Yıl Dileriz!

Geride kalan yılı değerlendirdiğimiz zaman, sendikalarımızın varlığının vatandaşın alım gücünün korunması, özel sektördeki şartların iyileşmesi, Göç Yasası’nın ekonomik etkilerinin azaltılması, Kıbrıslı Türk toplumunun Avrupa Birliği sürecine katılımı, nitelikli eğitim/sağlık hakkına erişimi ve toplumsal haklarıyla ilgili etkili bir mücadele yürüttüğünü söyleyebiliriz.

İyi ki sendikalarımız var, iyi ki sendikal birlikteliğimiz var, iyi ki iş birliğine dayalı ortak mücadelede birlikte hareket edebilen ilkeli duruşumuz var.

Hayat pahalılığı alma hakkının ortadan kaldırılması girişiminde, sendikalarımızın hukuki ve eylemsel duruşu hatırlanmalıdır.

Göç Yasası çalışanlarının ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili sendikalarımızın çabası, maaş ve ücretlere yansımıştır.

Sendikalarımızın dirayeti, hükümetin istişare ve müzakere yolu ile toplumun yararına dönük ekonomik iyileştirmeler içeren protokol imzalanmasını önünü açmıştır. Bu protokol gereği:

Asgari ücret hak ettiği seviyeye gelmeli, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yeni asgari ücret geçerli olmalı, özel sektörün çalışma, özlük ve örgütlenme hakları iyileştirilmelidir.

Hayat Pahalılığı artışı alma hakkı asgari ücretliler dahil tüm maaş ve ücretlere yansıtılmalı, Göç Yasası kapsamında olanlara ek artış yapılmalıdır.

Gelir vergisi dilimleri ve kişisel/özel muafiyetler çalışanların lehine güncellenmeli, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alma prensibi ilke edinilmelidir.

Geçmişi unutmayarak, geleceği tasarlamak bizlerin elindedir.

Bu ülkeyi seven örgütler olarak, ortak uzlaşmaya dayalı, ekonomik ve demokratik bir çıkış yolu üretmek için her türlü çabayı 2023’de de göstermeye devam edeceğiz.

Toplumun refahının artacağı, sosyal ve demokratik hakların genişleyeceği, barış ve çözümün adamıza huzur getireceği yeni bir yıl dileriz!

Saygılarımızla,