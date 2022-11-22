Maviş: Bu ülkede Eğitim Bakanlığı var mı?

Ders yılı açılışı yaptığımız ilk günden itibaren okullarda ve eğitimde bir kaos yaşanmaktadır.

Okullarımızda görev yapan çalışanlara yasal hakları olan toplu iş sözleşmesini imzalatmamak uğruna ilköğretimde içerisinde özel eğitim okullarının da bulunduğu 44 okulda, 11 bin 604 öğrenci, 962 öğretmen ve okul yöneticisinin sağlığı tehlikeye atılmaktadır.

Okullarımızda tifo, basilli dizanteri, amipli dizanteri, kolera, hepatit A ve mikrobik ishaller gibi hastalıklara Eğitim Bakanlığı eliyle davetiye çıkarılmaktadır.

Eğitimle ilgili konularda öğretmen sendikalarına kulaklarını tıkayan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sağlık konusunda da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği açıklamalarını görmezden gelmektedir.

Okul Aile Birlikleri ile birlikte yarından itibaren grev de dahil her türlü eylem hakkımızı kullanacağımızı, bu bağlamda da yarın sabah 10.00’da Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yapacağımızı bildirir, okullarda yaşanan kaosun sorumlusu Eğitim Bakanını da tekrardan istifaya davet ederiz.

Saygılarımızla.