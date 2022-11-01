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Maviş: Eğitim Bakanını Bir Kez Daha İstifaya Davet Ederiz

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Maviş: Eğitim Bakanını Bir Kez Daha İstifaya Davet Ederiz
Maviş: Eğitim Bakanını Bir Kez Daha İstifaya Davet Ederiz

İşte açıklama

Geçtiğimiz hafta yaptığımız eylemde üç sendika olarak Eğitim Bakanlığı’nın sorunlara çözüm bulmak bir yana, sorunları kaotik bir boyuta getirmekte olduğunu söylemiş; kaosu yaratanların, kaosu çözmesinin mümkün olmadığını dile getirmiştik.

Eğitim Bakanlığı ve hükümet bir kez daha yasaları çiğner duruma gelmiştir. Mahkeme, Kamu İş Sendikası üyesi grev yapmakta olan 194 üyesi hademe yerine başka işçi istihdam etmemesine ve/veya çalıştırmamasına dair bir emir vermiştir.

Bu emre göre, Cumero İnşaat Emlak ve Danışmanlık Hizmetleri LTD ve/veya Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kamu-İş Sendikası üyesi grev yapmakta olan 194 üyesi hademe yerine başka işçi istihdam edemez ve başka bir işçi çalıştıramaz.

Okullardaki müdürler de Eğitim Bakanlığı’nın müstahdemleri olduğu cihetle eğitim bakanlığını temsilen hareket ederler.

Müdürler de bilgilerine gelmesi halinde 28/10/22 tarihli ara emrine uymakla yükümlüdürler. Bu bağlamda yukarıda belirtildiği gibi başka işçi istihdam etmemeleri veya istihdam edilmiş olanları da çalıştırmamaları gerekir.

Tüm okul yöneticilerimizi ara emrine uymaları konusunda uyarıyor, söz konusu mahkeme emrine riayet edilmemesi halinde cezası hapislik olabilecek yaptırımlar ile karşılaşabileceklerinin altını çiziyoruz.

Okullarımız içerisinde yaratılan taşeron sistemiyle düşük ücretle, güvencesiz ve kadrosuz olarak sömürülmesi okullar ve eğitim için zarar verir duruma gelmiştir. Eğitim Bakanı inatla aylardır bu konuyu çözmeyerek, okullarımızda bir de hijyen ve sağlık sorunu yaratmaktadır.

Eğitim Bakanının vurdumduymazlığı okul yöneticilerini hapis cezası ile karşı karşıya bırakmıştır. Hiçbir öğretmenimiz ve okul yöneticimiz bakanın vurdumduymazlığının yaratacağı kaosu yaşamayı hak etmemektedir.

Sağlıksız bir ortamda sağlıklı bir eğitim faaliyeti yürütülmesi mümkün değildir. Okul Aile Birliklerine de sorunun çözümü için sendikalar ile birlikte hareket etme çağrısı yaparız.

Eğitim Bakanını bir kez daha istifaya ve eğitimin önünü açmaya davet ederiz.

Saygılarımızla.

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