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Maviş: Eğitime gerici bir anlayışla müdahale edilmek isteniyor

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KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Türkiye ile imzalanan protokolün maddelerini Kıbrıs Postası’na değerlendirdi. Maviş, eğitim-öğretim programlarına gerici bir anlayışla müdahale edilmek istendiğini söyledi.
Maviş: Eğitime gerici bir anlayışla müdahale edilmek isteniyor

 Maviş, ayrıca sendikaları kapatma, işlevsizleştirme ve iç işlerine müdahalenin de hedeflendiğinin altını çizdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Türkiye ile imzalanan protokolle ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu.

“KKTC MAKAMLARI TASVİYE EDİLDİ”

Protokolün ana metnin teslimiyet belgesi olduğunu söyleyen Maviş, “Bu belgeye göre imzacı iki taraf olmasına rağmen denetleme, yürütme ve para kullandırma yetkisi TC Teknik heyetindedir.” dedi.

Protokole göre hibenin TL, kredinin ise dolar cinsinden olduğunu dile getiren Maviş, TL’nin milli para olarak ifade edilmesine rağmen alacakların dövize endekslendiğini söyledi. Türkiye tarafından verilen hibenin yüzde 90’ının Türkiye Cumhuriyeti’nin askeri harcamalarıyla Türkiye Cumhuriyeti menşei şirketler aracılığıla Ankara’ya geri dönceğini kaydetti.

Türkiye’deki iktidara göre Kıbrıs’ın kuzeyindeki din algısının yeterli olmadığını belirten Maviş, daha fazla Sunni İslam propagandası önerildiğini ifade etti.  Maviş, “Din İşleri Dairesi’ne Türkiye’deki gibi başkanlık statüsü kazandırılmak istenmektedir. TC Diyanet doğrudan rol almıştır” dedi.

“AÖA, UZUN VADEDE ETKİSİZLEŞTİRİLMEK İSTENİYOR”

“Öğretmenlik mesleğine giriş sisteminin daha geniş tabanlı ve fırsat eşitliğini teminat altına alan bir modele dönüştürülerek eğitim kalitesinin arttırılmasını hizmet edecek şekilde ilgili mevzuatta gerekli düzenlenmeler yapılarak mesleğe girişte rekabetçi bir yapı kurulacaktır” maddesine işaret eden Maviş, AÖA’nın uzun vadede etkisizleştirilmesi ve Ankara’ya yakın üniversitelerden mezun öğretmenlerin okullara yerleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Maviş, “Eğitim-öğretim programlarına gerici bir anlayışla müdahale edilmek istenmektedir” vurgusunu yaptı.

İmzalanan protokolde sendikalarla ilgili maddeler de olduğuna işaret eden Maviş, sendikaları kapatma, işlevsizleştirme ve iç işlerine müdahalenin hedeflendiğini kaydetti. Maviş, toplu iş sözleşmelerinin kaldırılmasının istendiğini de söyledi.

“586 MİLYON TL’LİK SARAY YAPIMI ISRARI DEVAM EDİYOR”

586 milyon TL'lik saray yapımı ısrarının devam ettiğine de vurgu yapan Burak Maviş, “KKTC bütçesinde okulların toplam tadilatına 3 milyon TL ayrılmıştır.Toplum tarafından kabul görmeyen ‘külliye’ yapımı için ayrılacak bütçe ve sosyo-kültürel yapımızı dönüştürmeye dönük bir müdahale” dedi. Milli Piyango’nun özelleştirileceğiyle ilgili maddeye de değinen KTÖS Genel Sekreteri Maviş, “Devlete gelir getiren kurumlara peşkeş çekme misyonu devam ediyor.”  ifadesini kullandı.  

“KİŞİSEL BİLGİLER VE VERİNİN TC KONTROLÜ ALTINDA TUTULMASI İSTENİYOR”

E-devlet ve dijital dönüşüm projelerine ilişkin sürecine işbirliği arttırılarak devam ettirileceği yönündeki maddeyle ilgili de sözler sarf eden Maviş, “Kişisel bilgilerin ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm verinin e-devlet yapısı altında, TC kontrolü altında tutulması ve kontrol edilmek istenmesi hedeflenmektedir” dedi.

 

KAYNAK : Kıbrıs Postası

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