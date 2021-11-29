  • BIST 1.781,24
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.615
  • Euro 14.2455
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Maviş: Gönyeli İlkokulunda 34 değil 43 vaka var

» »
Maviş, Sağlık Bakanlığının Gönyeli İlkokulunda 34 vaka olduğunu açıkladığını ancak Gönyeli'de 43 vakaya ulaşıldığını söyledi. Maviş, arada 9 vaka fark olduğunu belirterek, vakaları öğretmenlerden teyit ettiklerini vurguladı.
Maviş: Gönyeli İlkokulunda 34 değil 43 vaka var

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Sağlık Bakanlığının Gönyeli İlkokulunda 34 vaka olduğunu açıkladığını ancak Gönyeli'de 43 vakaya ulaşıldığını söyledi. Maviş, arada 9 vaka fark olduğunu belirterek, vakaları öğretmenlerden teyit ettiklerini vurguladı.

Okuldaki 4 sınıfta uzaktan eğitimin yapıldığını ifade eden Maviş, okulda tüm sınıflarda 1 haftalığına uzaktan eğitime geçilmesi gerektiğini kaydetti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 47 yaşında Lefkoşa'da ani ölüm!17 Kasım 2021 Çarşamba 15:32
  • Sevim İşcan hayatını kaybetti16 Kasım 2021 Salı 16:21
  • Vahim Zarar16 Kasım 2021 Salı 15:09
  • Başkan Harmancı: Surlariçi’ndeki çocuklarımıza sportif ve kültürel etkinlik imkanları yaratmaya devam edeceğiz16 Kasım 2021 Salı 13:09
  • “Genç Park” Gönyeli’de Açıldı14 Kasım 2021 Pazar 15:16
  • Ortaköy ışıklarını kullanacak olanlar dikkat!14 Kasım 2021 Pazar 12:31
  • Gönyeli'de Araç Yangını13 Kasım 2021 Cumartesi 18:42
  • Lefkoşa’da Yarın Geniş Bir Bölgeye 8 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek13 Kasım 2021 Cumartesi 16:58
  • Yüzlerce kişi İnönü Meydanı'na yürüyor...BMBP eylemi gerçekleşiyor...13 Kasım 2021 Cumartesi 16:02
  • Monaf Alhakım evinde ölü bulundu10 Kasım 2021 Çarşamba 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti