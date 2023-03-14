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Maviş: “Kıbrıslı Türk gençlere bu çağda çadırda eğitimi reva görmeniz, bir yüzleşme değil, bir utançtır”

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirerek, “Kıbrıslı Türk gençlere bu çağda çadırda eğitimi reva görmeniz, bir yüzleşme değil, bir utançtır” dedi.
Maviş: “Kıbrıslı Türk gençlere bu çağda çadırda eğitimi reva görmeniz, bir yüzleşme değil, bir utançtır”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirerek, “Kıbrıslı Türk gençlere bu çağda çadırda eğitimi reva görmeniz, bir yüzleşme değil, bir utançtır” dedi.

Maviş konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Bütçe yok, kaynak yok, para yok yalanı arkasına saklanmayınız çünkü bu yalana inanan kalmadı” diyerek, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nu halktan özür dilemeye çağırdı.

Açıklamasında, “Öğretmen sendikaları on yıllardır eylem, grev ve basın açıklamalarıyla okulların gerçek durumunu ortaya koyarken, Eğitim Bakanı’nın daha birkaç ay önce öğretmenlere ve sendikalara saldırarak ‘okullardan fotoğraflar servis ederek manşet olmak yerine, eğitime ve çocuklara sahip çıkarak manşet olsunlar’ dediğini unutmadık” ifadelerine yer veren Maviş, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi bütçesi ile Türkiye’de depremde yıkılan 95 okulun tamir edilebileceğini söyledi.

“Zenginlerden okul bağışı talep edeceğinize, aynı zenginlerin çalışanlarının maaşlarını asgari ücret üzerinden göstererek, ödemediği milyonlarca TL parayı tahsil edip kendiniz okul yapmayı hiç düşündünüz mü?” diye soran Maviş Kıbrıslı Türk gençlere bu çağda çadırda eğitim reva görülmesinin, bir yüzleşme değil, “utanç” olduğunu ifade etti.

Maviş şöyle devam etti:

“Liyakatsiz işe alımlarınızdan, ne işe yaradığı belirsiz ve partizanca atamalar yaptığınız yurt dışı temsilciklere devlet bütçesinden milyonlarca TL’den, teşvik adı altında halkın parasını peşkeş çekmekten, temsil ve ağırlama giderlerinizden, izaz ikramlarınızdan, ihale ve imtiyaz dağıtmaktan, yarattığınız saadet zincirinden vazgeçtiğiniz gün; vergi toplamamak, borç silmek, borç ertelemek imtiyazını sağlamadığınız gün; servet vergisi talep ettiğiniz gün doğru yolu bulacak ve adaletle yüzleşeceksiniz!

Bütçe yok, kaynak yok, para yok yalanı arkasına saklanmayınız çünkü bu yalana inanan kalmadı. Var olan kaynakları lüksünüz için kullandığınız gerçeği ile yüzleşiniz. Yarattığınız bu eserle gurur duymak yerine, halktan özür dileyiniz!”

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