Sendikalar, Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyalayarak, maaşlarda kesinti yapılmasını öngören yasa gücünde kararnamenin iptalini ve kararname ile ilgili ara emri çıkarılmasını talep etti.

KTAMS, KAMU-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN,DEV-İŞ, HÜR-İŞ, KOOP-SEN,GÜÇ-SEN,VERGİ-SEN,BES,TIP-İŞ, MALİYE-SEN,DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN, bugün saat 10.30’da maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararname ile ilgili dava dosyaladı.

Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan sendikalara, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Doğuş Derya, Erkut Şahali, Fide Kürşat ve Ürün Solyalı mahkemeye giderek destek verdi.

- Maviş: “Kimsenin ekmeğine ve emeğine göz koyamazsınız”

İlk olarak konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümeti “yönetememekle ve beceriksizlikle” suçlayarak, istifaya çağırdı.

“Sermayeden ve kendilerinden fedakarlık etmiyorlar, ücretlilerden ve asgari ücretlilerden fedakarlık bekliyorlar” diyen Maviş, tasarruf yapılacaksa “4 bin 700 Euro maaşlı” dış temsilciliklerden ve üst kademe atamalardan tasarruf yapılması gerektiğini söyledi.

Hayat Pahalılığının (HP) maaş artışı olmadığını vurgulayan Maviş, enflasyonun yüzde 110, gıda enflasyonunun yüzde 126 olduğunu ve dövizin bir yılda iki katına çıktığını anlattı. Çalışanların HP’den fedakarlık yapmayacağını vurgulayan Maviş, hükümetin çalışanların ekmeğine ve emeğine göz koyamayacağını ifade etti.

Maviş, “Mücadelemiz artarak devam edecek. Koltuklarda oturanlar zannetmesinler ki cenazelere katılarak, düğünlere giderek, festivallerde kurdele keserek o koltuklarda kalmaya devam edecekler. Bugün burada bir zelzele başlayacak ve o Bakanlar Kurulu’nun her bir boyası kafalarına düşene kadar devam edecek” diyerek sözlerine son verdi.

- Bengihan: “Antidemokratik ve faşizan bir anlayışın ürünü”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuşmasında, kendilerinin ülke, gelecek ve emekçiler için gaileleri olduğunu kaydederek, hükümete meydanı boş bırakmayacaklarını vurguladı.

Hükümetin aldığı kararları “antidemokratik ve faşizan bir anlayışın ürünü” olarak niteleyen Bengihan, “Hayatı ucuzlatması beklenenler çalışanların maaşlarından kesintiye gidiyor” dedi.

Maaş kesintisi ile ilgili yasa gücünde kararnamenin yasa dışı olduğunu ve büyük bir adaletsizlik yarattıklarını savunan Bengihan, kararnamenin hem iptalini hem de ara emri talep edeceklerini belirterek, “Mahkemelerimize güvenimiz tamdır” dedi.

- Polili: “Demokratik hukuk devletinin en temel noktalarına dahi saygı göstermiyorlar”

Sendikaların avukatlarından Öncel Polili ise, maaşlardan kesinti yapılmasını öngören yasa gücünde kararnamenin iptali ve yürürlüğünün durması için Anayasa Mahkemesine başvuru yapacaklarını söyledi.

Polili, Bakanlar Kurulu’nu Meclis’in yetkilerini gasp etmeyi alışkanlık haline getirmek ve demokratik hukuk devletinin en temel noktalarına dahi saygı göstermeden kararlar almakla suçladı.

23 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Her Türlü Maaş, On Üçüncü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, Temmuz –Aralık 2022 döneminde, net 15 bin -30 bin TL arası maaş alanlardan yüzde 10 ve net 30 bin TL üzeri maaş alanlardan yüzde 20 kesinti yapılmasını ve 2023’ün Nisan ayı sonuna kadar kesinti yapılan kişilere geri ödenmesini öngörüyor.