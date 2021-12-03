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Maviş: Laf değil, icraat istiyoruz

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Açıklamada "Bu yıl pandemi nedeni ile sokakta olamasak da siyasetçilerin, her 3 Aralık günü fark edip, 4 Aralık günü unuttukları sözlerini hatırlatmak istiyoruz" denildi.
Maviş: Laf değil, icraat istiyoruz

Basın Açıklaması

LAF DEĞİL, İCRAAT İSTİYORUZ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak yıllardan beri özel gereksinimli bireylerimizin eğitim ve tüm hakları için eylemsel boyutta öğretmenlerimizle birlikte sokakta olduk, öğrenciler ve ailelerimizle farkındalık oluşturmaya çalıştık. Hizmet içi kurslarla öğretmenlerimizin gelişimine katkı koymaya, yasa çalışmaları ile soruna kalıcı çözüm bulmaya çalıştık.

Bu yıl pandemi nedeni ile sokakta olamasak da siyasetçilerin, her 3 Aralık günü fark edip, 4 Aralık günü unuttukları sözlerini hatırlatmak istiyoruz.

‘Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasa Taslağı’nın hayata geçirilmesi için Meclis’te ivedilik almadınız ve emeklerimizle hazırlanan bir yasa taslağını daha heba ettiniz.

Özel gereksinimli bireyler için parasız, bilimsel, demokratik, nitelikli, eşit ve erişilebilir bir eğitim sağlayamadınız. Fırsat eşitsizliğini körüklediniz.

 Özel kurumlara kaynak aktardınız. Kamusal özel eğitim okullarına yeterli bütçe ayırmadınız. Özel eğitim okullarının ihtiyaçlarını hayırseverlerin karşılamasını izlediniz.

 Özel gereksinimli öğrencilerimizin hayata atılarak, üreten birer birey olması hedef olmalıdır ve bu amaçla bireylere iş imkanı verilmesi devletin asli görevlerindendir. İstihdamı çözmediniz, bu konuda proje üretemediniz.

İhtiyaç olmasına rağmen okullarımıza yeterli özel eğitim öğretmeni kadrosu açmadınız, gençlerimizi bekleme listesine hapsettiniz.

Ülkemizde işsiz özel eğitim öğretmeni ve rehber öğretmenimiz varken, bu yıl yine Türkiye’den özel eğitim ve rehber öğretmen getirerek kendi vatandaşınızı işsizliğe mahkum ettiniz.

Önümüzdeki seçim sürecinde yukarda bahsettiğimiz sorunlara çözüm getirecek önerileriniz olmasını umut ediyoruz.

Özetle laf değil, icraat istiyoruz.

Saygılarımızla.

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

 

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