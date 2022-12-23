Maviş: Öğretmenlerimize ve Okul Yöneticilerimize Tehditler ve Baskılar Arttı

Son yıllarda okullarımızda öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize yönelik olarak ve çeşitli gerekçeler ileri sürülerek saldırı, tehdit ve baskılar artış göstermektedir. Şiddetin ölçüsü olmadığını ve yaşanan veya yaşanacak hiçbir şiddet içerikli olayı kimden gelirse gelsin benimsemediğimizi, şiddete başvurduğuna kanaat getirdiğimiz her kimse karşısında olacağımız belirtiriz. Ancak, bu tür şiddet olayları karşısında ailelerin, öğrencilerin, öğretmenlerin veya toplumun izleyeceği yol “cezasını ben veririm” anlayışı değil, Eğitim Bakanlığı aracılığıyla hukuk yoludur.

Bu sorunların çıkış sebeplerine de bakmakta yarar vardır;

Okullarımızdaki öğrenci sayısının artması ve sınıf sayılarının aşırı kalabalık olması. Okullarımızda yabancı öğrencilere yönelik uyumlaştırma eğitiminin bulunmayışı. Sosyal medyanın şiddet içerikli yayınlarla dolu olması ve çocukları koruyucu hiçbir önlemin olmaması. Ailelerin öğretmenlere karşı önyargılı davranışlara yönelmeleri, okul ve ilgili bakanlıkla iletişim yerine sorunlarına polis ve mahkemelerde çare aramaları. Okullarımızda okul kurallarından ebeveynleri de sorumlu tutacak okul-aile sözleşmesinin bulunmayışı. Ülkemizde aile eğitimine önem verilmemesi. Okullarımızda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin bulunmaması.

Yukarıda sadece bazılarını sıraladığımız sebeplerin ortadan kaldırılması için Eğitim Bakanlığı’nın acilen önlem alması gereklidir. Hangi gerekçe ile olursa olsun şiddet kabul edilemezdir. Fakat okul basmak, öğretmenler odasına girip öğretmenlere saldırmak, sosyal medyada tüm öğretmenlere hakaret, küfür ve tehditler savurmak ise asla kabul edilemez. Her ne gerekçeyle olursa olsun öğretmenlere yapılan saldırılar öğretmenlerin motivasyonunu düşürmekten başka işe yaramayacaktır.

Bu anlamda Eğitim Bakanlığı olayın özüne inip şiddet kültürü üzerine ciddi önemler almalıdır. Bununla birlikte okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisleri oluşturularak şiddet kültürünün önlenmesi ile ilgili öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere de hizmet vermelidir.

Okul güvenliğiyle ilgili yaşanan sorunlar sadece bugün önünde bulunduğumuz Şht. Yalçın İlkokulu ile sınırlı değildir. Benzer konular son bir hafta içerisinde dört okulumuzda daha gündem olmuştur.

Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası eğitimin demokratik, bilimsel ve parasız bir sisteme oturması için uğraş vermektedir. Okullar toplumun küçük bir modeli olup, şu anda toplumun yozlaşmasına neden olan bu şiddet anlayışının okullarımıza girmesine asla izin vermeyeceğimiz gibi öğretmenlere yapılan saldırı ve tehditleri de cevapsız bırakmayacağız.