Maviş: Okullardaki sorunlar devam ediyor

Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan iki temsilci ve bakanlık müdürleri katıldı.

Toplantı sonrası Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş basın açıklaması yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, orta öğretimde başarı gösteremeyen ve Haziran ayında ek bütünleme sınavına girerek yine başarılı olamayan öğrenciler için 2 ay geçmeden yine ek bir bütünleme yapılması yönünde karar üretildiğini belirterek, bu kararı eleştirdi ve ret oyu verdiklerini belirtti.

Burak Maviş, yeni eğitim yılına kısa bir süre kala okullardaki sorunların devam ettiğini ve öğretmenlerin haklarının gasp edildiğini de öne sürdü.

Öğretmenler Yasası’ndaki düzenlemelere karşı mücadelelerinin meclis önünde ve mahkemede devam edeceğini kaydeden Maviş “Artık özveri dönemi geçti, Öğretmenler Yasası dışındaki herhangi bir görevi kabul etmeyeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı da Bakanlığın sorunları çözmek yerine okullara sürekli boya gönderdiğini ifade etti.

Bin 600’ün üzerinde sınıf tekrarı yapması gereken öğrenci için ek bütünleme yapılması konusunda toplantıya çağrıldıklarını söyleyen Elmalı, sınıf tekrarı yapılması kötü bir şeymiş gibi gösterildiğini belirterek “Öğretmenlerin emeğini değersizleştirmeye hakkınız yoktur” dedi.

Elmalı, eğitimin bu yıl sıkıntılarla ve eylemlerle başlayacağı uyarısında da bulundu.

Bu arada iki öğretmen sendikası bakanlık önüne boya kutuları getirerek Bakanlık önüne sembolik olarak çadır kurdu.