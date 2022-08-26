  • BIST 3.157,48
  • Altın 1023.452
  • Dolar 18.1745
  • Euro 18.2223
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Maviş: Okullardaki sorunlar devam ediyor

» »
Yüksek Danışma Kurulu, ortaöğretimde ek bütünleme sınavları gündemiyle toplantı gerçekleştirdi…
Maviş: Okullardaki sorunlar devam ediyor

Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan iki temsilci ve bakanlık müdürleri katıldı.
Toplantı sonrası Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş basın açıklaması yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, orta öğretimde başarı gösteremeyen ve Haziran ayında ek bütünleme sınavına girerek yine başarılı olamayan öğrenciler için 2 ay geçmeden yine ek bir bütünleme yapılması yönünde karar üretildiğini belirterek, bu kararı eleştirdi ve ret oyu verdiklerini belirtti.

Burak Maviş, yeni eğitim yılına kısa bir süre kala okullardaki sorunların devam ettiğini ve öğretmenlerin haklarının gasp edildiğini de öne sürdü.

Öğretmenler Yasası’ndaki düzenlemelere karşı mücadelelerinin meclis önünde ve mahkemede devam edeceğini kaydeden Maviş “Artık özveri dönemi geçti, Öğretmenler Yasası dışındaki herhangi bir görevi kabul etmeyeceğiz” dedi.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı da Bakanlığın sorunları çözmek yerine okullara sürekli boya gönderdiğini ifade etti.

Bin 600’ün üzerinde sınıf tekrarı yapması gereken öğrenci için ek bütünleme yapılması konusunda toplantıya çağrıldıklarını söyleyen Elmalı, sınıf tekrarı yapılması kötü bir şeymiş gibi gösterildiğini belirterek “Öğretmenlerin emeğini değersizleştirmeye hakkınız yoktur” dedi.

Elmalı, eğitimin bu yıl sıkıntılarla ve eylemlerle başlayacağı uyarısında da bulundu.

Bu arada iki öğretmen sendikası bakanlık önüne boya kutuları getirerek Bakanlık önüne sembolik olarak çadır kurdu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keleşzade: Kimse Bu Saatten Sonra Bu Kibire Boyun Eğmesini Beklemesin26 Ağustos 2022 Cuma 14:59
  • Avcıoğlu: Fahiş fiyatlı yakıtın faizini bile vatandaşa ödetecekler!26 Ağustos 2022 Cuma 14:46
  • Üstel: Dilin kemiği yok ağzı olan konuşur, varsa bilgi verin o eli keseceğim!26 Ağustos 2022 Cuma 14:41
  • Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol Var26 Ağustos 2022 Cuma 14:23
  • Nijerya hükümetinden uyarı: Kıbrıs’ın kuzeyine gitmeyin26 Ağustos 2022 Cuma 14:21
  • CTP Mağusa’da PM adaylarını tanıttı26 Ağustos 2022 Cuma 14:17
  • 17 Yaşındaki Şahıs Bulundu26 Ağustos 2022 Cuma 14:15
  • Ayşegül Baybars'tan Ali Özmen Safa'ya yalan haber davası!26 Ağustos 2022 Cuma 14:06
  • 30 Ağustos zafer bayramı kutlanacak26 Ağustos 2022 Cuma 14:04
  • Arıklı: Anarşi yaratmaya çalışıyorlar26 Ağustos 2022 Cuma 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti