Maviş: Okullarımızı nasıl bıraktıysak bugün itibarı ile öyle açtık

Okullarda salgınla mücadelemiz okul yöneticileri ve öğretmenlerimizin çabası ile bugünlere kadar gelmiştir. 13 günlük ara tatil sonrası, Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile “sürdürülebilir yüz yüze eğitim konusunda” herhangi bir istişare olmadığı gibi, okullarımızı nasıl bıraktıysak bugün itibarı ile öyle açtığımızı belirtiriz.

İlk dönemi kapsayan 138 günde toplam 8 bin 657 öğretmen, öğrenci ve okul çalışanın pozitif olduğunu, on binlercesinin de temaslı duruma düştüğü detaylara yansıdı. Ara yıl tatili nedeniyle vakaların seyrinde bir azalma olduğu gerçeğini hatırlatır, ikinci döneme rehavete kapılmadan kurallara uyulması çağrısı yaparız.

Eğitim alanında daha kararlı, somut ve yapıcı kararların üretilmesi toplumsal beklentimizdir. Bu noktada KTÖS, KTOEÖS ve KTTB’nin hazırlamış olduğu “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu” okullarda salgın yönetimi konusunda kullanılabilecek en iyi araç olduğunu belirtiriz. Kılavuz birçok noktada haklılığımızı ispatlamış, sorulara ve sorunlara somut cevap vermiştir. Kılavuz ile birlikte eğitim/öğretim faaliyetlerini kolaylaştıracak, sağlık ve güvenlik noktasını ön plana çıkaran aşağıdaki önerilerimizin dikkate alınması yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olmasını pekiştirecektir.

1- Okullarda haftalık test uygulaması düzenli ve zorunlu yapılmalıdır.

2- Vaka yoğunluğu olan okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun tekli sıra düzenine geçilmelidir.

3- Maske, hijyen, sosyal mesafenin yanında ilköğretim çağındaki çocuklarda aşılama hızlanmalıdır.

4- Sınıflarda vaka görülmesi durumunda eğitimin planlaması noktasında okullar yetkili kılınmalı ve ek bütçe ile desteklenmelidir.

Saygılarımızla.

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri