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Maviş : “Okulların güçlendirme projesi, Türk Lirası ve enflasyona yenik düştü”

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KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Mayıs TV’de yayınlanan Meltem Sakin’in sunduğu “Mayıs Manşet” programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Maviş : “Okulların güçlendirme projesi, Türk Lirası ve enflasyona yenik düştü”

Maviş, okulların depreme karşı güçlendirilmesi kapsamında, saha, laboratuvar, vize çalışmalarının yapıldığını, 24 tane okulun ihalesine çıkıldığını, 5 tane okulun ise ihale sürecinin tamamlanarak, sözleşmelerin okul müdürlerine teslim edildiğini fakat ortada gözle görülür bir çalışmanın olmadığını ifade etti.

 

“DEPREM FONUNDA BİRİKEN MİKTAR, İHALESİ HAZIR 24 TANE OKULUN GÜÇLENDİRİLMESİNE YETER”

Maviş, okulları güçlendirme projesinin Türk Lirası ve enflasyona yenik düştüğünü kaydetti.

 

Maviş, deprem fonunu dolaylı yoldan vatandaşın finanse ettiğini ve biriken miktarın 550 milyon civarı TL olduğunu ifade ederek, bununla birlikte Merkez Bankası’nın 400 milyon TL fona katkısı ve devlet bütçesinden ayrılan 330 milyon ile tüm okulların tamir edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, ilk aşamada aciliyeti olan ve ihale aşamasını tamamlayan 24 okulun güçlendirilmesi veya yenilenmesi ilgili blokelerin yapılabilmesine fonun yeterli olacağını söyledi.

 

Maviş, ihaleye katılan firmaların Türk Lirası’nın sürekli değer kaybettiği sebebi ile, ilk açıklanan ihale rakamlarının yeniden değerlendirilmesini talep ettiğini söyledi.

 

“YÜKSELEN DÖVİZ KURLARIYLA 24 OKULUN 12 TANESİNE YENİ BİRİM FİYATLARI BELİRLENDİ”

Maviş, Türk lirasının değer kaybetmesi nedeni ile geçtiğimiz hafta ihalesi tamamlanmış 24 okulun 12 tanesinin yeni birim fiyatlarına göre güçlendirme maliyetlerinin yeniden değerlendirildiğini ifade etti.

 

Maviş, bürokrasinin yavaş işlediğini, çalışmalar başlayana kadar döviz kurlarının yine yükselebileceğini ve ihale bedellerinin yine döviz karşısında sıkıntı yaratabileceğini belirti.

 

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, eğitimin elzem bir konu olduğunu, ihaleleri Türk Lirası yerine dövizle yapabilecek yasa gücünde kararname veya yasa tasarısı hazırlayıp Meclis’e getirmenin bu kadar zor olmaması gerektiğini söyledi.

 

 

MAAŞ VE ÜCRETLERE ARTIŞ YANSIMADAN MAL VE HİZMET PAHALILANDI

 

 

 

 

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümetin “piyasayı denetleyeceğim” açıklamaları sonrası fiyatların daha da arttığına dikkat çekti. Hükümetin ‘-ecek/-acak’ söylemlerinin eyleme dönüşemediğini belirten Maviş, elektriğe yapılan zam taktiğini kullanarak süte ve tüp gaza da zam yapıldığını söyledi.

 

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Ocak ayında asgari maaş ve ücretlere artış yansımadan mal ve hizmetlerin pahalılandığını söyledi. Maviş, vatandaşın alım gücünün korunması, piyasanın ucuzlatılması için bu ülkede yeterli ve etkili kaynaklar olduğunu belirterek, bu kaynakları vatandaşın menfaatine kullanabilecek bir hükümet iradesi olmadığını söyledi.

 

 

Saygılarımızla

 

 

 

 

 

 

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri

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