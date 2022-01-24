  • BIST 1.990,83
  • Altın 786.72468
  • Dolar 13.4012
  • Euro 15.187
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKASezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

Maviş, Uluslararası Eğitim Günü’nde yayımladığı mesajda, seçim bittiğini anımsatarak, eğitim ve sağlığa odaklanma çağrısında bulundu

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Uluslararası Eğitim Günü’nde yayımladığı mesajda, seçim bittiğini anımsatarak, eğitim ve sağlığa odaklanma çağrısında bulundu. 
Maviş, Uluslararası Eğitim Günü’nde yayımladığı mesajda, seçim bittiğini anımsatarak, eğitim ve sağlığa odaklanma çağrısında bulundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Uluslararası Eğitim Günü’nde yayımladığı mesajda, seçim bittiğini anımsatarak, eğitim ve sağlığa odaklanma çağrısında bulundu. 


Maviş, pandeminin eğitim ile sağlığın birbiri ile koordineli şekilde gitmesi gerektiğini, açık ve net gösterdiğini belirterek, okullarda düzenli test yapılması, tekli oturma düzenine geçilmesi, aşılama sürecinin hızlanması, eğitimin planlamasının okullara bırakılması ve okul dışı ortamların denetlenmesi, riskli aktivitelerin sınırlanmasının yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılacağını kaydetti. 


Maviş, Eylül-Şubat arasındaki ilk dönemden ders çıkarıp, gerekli düzenlemeleri yaparak, 2. döneme okullarda etkin salgın yönetimi ile girilmesinin çocukların eşit ve güvenli eğitim almasını sağlamak gerektiğini ifade etti. 
UNESCO verilerine değinen Maviş, “Dünyada 232 milyon çocuk okula gitmiyor, 750 milyon çocuk ve yetişkin okuma yazma bilmiyor, 18 milyon mülteci ise okul haklarından yoksun yaşıyor. Bu gerçeklere dikkat çekmek ve sürdürülebilir kalkınmada eğitimin önemini vurgulamak adına 24 Ocak günü, 2018 yılında BM tarafından Uluslararası Eğitim Günü ilan edilmiştir.”  ifadelerini kullandı. 


“EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE YETERSİZ….. ÖĞRENCİ BAŞINA YAPILAN HARCAMA OECD STANDARTLARININ ÇOK ALTINDA”


KTÖS’ün de üyesi olduğu Eğitim Enternasyoneli’ne üye sendikaların, “sürdürülebilir yüz yüze eğitim ve pandeminin çocuklar üzerindeki etkisini iyileştirme” çağrısı ile Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlayacağına işaret eden Maviş, eğitime yatırımın önemine vurgu yapılacağını kaydetti. 


Maviş, ülkede eğitime ayrılan bütçenin yetersiz ve öğrenci başına yapılan harcamanın da OECD standartlarının “çok altında olduğunu” söyledi. 


Kuzey Kıbrıs’ta kamusal eğitimde (ilkokul seviyesinden lise son kademeye kadar) öğrenci başına düşen ortalama harcamayı 2 bin 437 dolar olarak belirten Maviş, öğrenci başına yapılan harcamalarda OECD ortalamasının 10 bin 454 dolar olduğunu ifade etti. 


“Özel gereksinimli bireylerin, göçmen ve mülteci çocukların eğitim hakkında da eşitsizlikler pandemi ile birlikte ayyuka çıkmıştır.” diyen Maviş, dijital çağda olunmasına rağmen temel eğitimin bölgesel faktörlerden dolayı kendi içinde fırsat eşitsizlikleri barındırmaya devam ettiğini belirtti. 


Tüm bu sorunların giderilebilmesi için kamusal okullara, öğretmenlere ve öğrencilere yatırım yapılmasının elzem ve tartışılmaz konulardan olduğunu kaydeden Maviş, Uluslararası Eğitim Günü’nde, seçimlerin sonrasında kurulacak koalisyon hükümetine eğitime, öğretmenlere yatırım yapmaya ve hiçbir çocuğun ücretsiz, kaliteli kamu eğitimi haklarından mahrum bırakılmamasını sağlamaya çağırdı. 


Maviş, yeni hükümete 17 maddede özetlenmiş Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine sahip çıkmaya çağırısında bulundu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika: İşte Mağusa'da kazananlar24 Ocak 2022 Pazartesi 10:43
  • İşte Lefkoşa'da kazananlar24 Ocak 2022 Pazartesi 10:39
  • Tatar bu kez Beşparmakları paylaştı. Kar var dedi24 Ocak 2022 Pazartesi 09:49
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?24 Ocak 2022 Pazartesi 09:41
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 24 Ocak 202224 Ocak 2022 Pazartesi 09:40
  • Sucuoğlu: “26 vekil ile sabaha uyanırız”24 Ocak 2022 Pazartesi 01:32
  • 31 Yaşındaki Kadın Covid Yüzünden Yaşamını Yitirdi24 Ocak 2022 Pazartesi 00:18
  • Son 20 sandık .. UBP 25 Vekile ulaştı...24 Ocak 2022 Pazartesi 00:03
  • Cemal Özyiğit TDP Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı23 Ocak 2022 Pazar 23:59
  • Son 40 sandık 103 Bin geçerli oy sayıldı .. Koalisyona doğru...23 Ocak 2022 Pazar 23:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti