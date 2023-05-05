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Maviş: Vatandaş geçim derdinde, üçlü koalisyon partizan istihdamı ile erken seçimi kazanma derdinde!

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Maviş: Vatandaş geçim derdinde, üçlü koalisyon partizan istihdamı ile erken seçimi kazanma derdinde!
Maviş: Vatandaş geçim derdinde, üçlü koalisyon partizan istihdamı ile erken seçimi kazanma derdinde!

Vatandaş geçim derdinde, üçlü koalisyon partizan istihdamı ile erken seçimi kazanma derdinde!

Yıllarca gençlerimizin göç etmesine neden olan liyakatsiz, geçici ve partizan işe alımların erken seçim öncesi tekrar hız kazanması tuzun koktuğu ülkemizde, idarenin aleni bir şekilde görevini kötüye kullandığını göstermektedir.

Vatandaşın alım gücünü koruyamayan, piyasayı denetleyemeyen, enflasyonu ve Türk Lirasının değer kaybını görmezden gelen ve her fırsatta tasarruftan bahseden UBP-DP-YDP hükümeti, münhal açmadan, liyakat aramadan, sınav yapmadan işe alımlarda ise hız kesmiyor. Yandaşlara, partililere her türlü imtiyazın sunulması, liyakat aranmaması ve tüm gençlere eşit imkânlar sunmaktan kaçınılması noktasında toplumun adalet duygusu sıfırlanmaktadır. 

Hükümet olduğunuzu iddia ediyorsanız, vatandaşın geçim derdinde olduğu görmezden gelemezsiniz. Asgari ücretlinin dört ayda kaybı olan 2096TL’yi, %15.46’ya ulaşan hayat pahalılığını, Türk Lirası’nın bir yılda Sterlin karşısında % 32, Euro karşısında %38 oranında değer kaybına uğradığını görmezden gelemezsiniz. Bir önceki yılın Mart ayına göre yıllık enflasyonun% 67.34, yıllık gıda enflasyonunun % 78’i geçtiğini görmezden gelemezsiniz. Gözleriniz kör, kulaklarınız sağır, keyfiniz yerinizde olabilir,  fakat devletin imkânlarını kırk haramiler gibi hor kullanama hakkına sahip değilsiniz.

Sn. Üstel, Sn. Ataoğlu, Sn. Arıklı vatandaşın alım gücünü düşünmediğiniz gibi, çocuklarımızın eğitimini de düşünmediğiniz gerçeği ortadadır. Tek bir vekil için devlet kasasından 30 milyon harcamaya, milyonlarca lirayı seçim kampanyasına saçmaya, partizanca istihdam yapmaya, yandaşlara devlet imkânlarını yağmalatmaya isteklisiniz ama okullar ve eğitimle ilgili gaile çektiğiniz noktasında samimi değilsiniz.

Okullarımızın güçlendirilmeye ve artan nüfus için yeni okullara ihtiyacımız varken; okullarımızın neredeyse tamamı tadilat ve bakıma ihtiyaç duyarken; merkezi ilkokullarda sınıf sayıları 35’e dayanmışken ve yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle Eylül ayında kamu okullarına talebin artması beklenirken; 45 farklı ülkeden öğrencilerin devam ettiği ilköğretime bağlı okulların yarısı yabancılara yönelik Türkçe öğretimi programına ve düzenlemelere ihtiyaç duyarken; ve devlet okullarına hükümet tarafından tek bir kuruş bütçe ayrılmazken, erken seçim yaparak toplumun önünü açmak yerine ara seçime yönelik devletin kaynaklarını savurma ısrarınız kamusal eğitime verdiğiniz önemi de gözler önüne sermektedir.

Toplumun sesine duyarsız olmaktan vazgeçin!

1. Ülkede muhasebe birimi olarak Türk Lirası yerine stabil bir para birimi tercih ederek, vatandaşın alım gücünü koruyun.

2. Asgari ücret dahil tüm ücretlere iki ayda bir eşel mobil uygulamasına geçin.

3. Eğitimin niteliği ve okulların kapasitelerinin artırılmasına odaklanın.

4. Kamuda ihtiyaç olan yerlere, doğru bir şekilde, liyakate dayalı ve sınavla istihdam yapın.

Saygılarımızla,

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