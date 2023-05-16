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Maviş: Yasada yazan öğretmen saatinin dışında ek bir görev kabul etmeyeceğiz

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KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komiteden geçerek Genel Kurul’a sevk edilmesine tepki gösterdi. Maviş, “Yasada yazan öğretmen saatinin dışında ek bir görev kabul etmeyeceğiz” dedi.
Maviş: Yasada yazan öğretmen saatinin dışında ek bir görev kabul etmeyeceğiz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, BRT'de yayınlanan bir programa konuk olarak, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, tartışmalı “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“ELÇİLİĞE VE BAŞBAKANLIĞA KARA ÇELENK KOYACAĞIZ”

Maviş, “Sadece Lefkoşa üzerinde 08.00-13.00 arasında okullarda grev olacak” şeklinde konuşarak, Elçiliğe ve Başbakanlığa kara çelenk koyarak mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

“BİZE SÖZ GELDİĞİNDE BAŞBAKAN ÜSEL’DEN TALİMAT GELDİĞİNİ VE YASANIN GEÇECEĞİNİ ÖĞRENDİK”

Maviş, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü esnada söz KTÖSE gelmişken, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova’nın kulağına eğilerek Başbakan Ünal Üstel’den talimat geldiğini ve ‘yasayı bugün geçirin’ şeklinde bir konuşma yapıldığını ifade etti.

“İki öğretmen sendikası bunun üzerine madem karar aldınız neden bizi çağırdınız dedi, emir almış gibi gelip oturdular… Ortaya koyulan bir veri yok bilimsel bir çalışmada yok…” şeklinde konuşan Maviş, söz konusu yasa tasarısının gündeme gelmesinin üzerinden 10 ay geçtiğinin de altını çizdi.

“YASANIN GEÇMESİ İLE İLGİLİ TAVIR ALDIKLARINI GÖRDÜK”

Karşılıklı diyaloğa müsaade edilmediğini de belirten Maviş, “Yasanın geçmesi ile ilgili tavır aldıklarını gördük 4 arkadaşımız masayı terk ederek eylem yerine geri döndü... Ayrıca yasanın son halini de bilmiyorum” dedi.

“YASADA YAZAN ÖĞRETMEN SAATİ DIŞINDA EK BİR GÖREV KABUL ETMEYECEĞİZ”

Maviş, Elçiliğe ve Başbakanlığa kara çelenk koyarak mücadelelerine devam edeceklerinin altını çizerek, “Bundan sonraki süreçte yasada yazan öğretmen saatinin dışında ek bir görev kabul etmeyeceğiz ve eylül ayına hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

“Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun anlamadığı bir nokta var, biz bu uygulamaların eğitim öğretimi ileri götüreceğini düşünmüyoruz” diyen Maviş, sendikalar ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın birlikte yaptığı her çalışmanın başarı ile sonuçlandığına da vurgu yaptı.

“YASA TASARISINDA İÇİ BOŞ VE ALTI DOLU OLMAYAN MADDELER VAR”

Tartışma çıkan çalışmaların ise hiçbir zaman eğitimi ileriye taşımadığını kaydeden Maviş, “Yasada içi boş ve altı dolu olmayan maddeler var” dedi.

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