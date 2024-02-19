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Maviş'ten hükümete şapkayı önüne koy ve git!

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Maviş'ten hükümete şapkayı önüne koy ve git!
Maviş'ten hükümete şapkayı önüne koy ve git!

Basın Açıklaması

           

Ülkede siyasetle ilişkili usulsüzlükler, yolsuzluklar, rüşvet olayları, imtiyazlar, partizanlık haberleri gazete manşetlerinden düşmezken, ülkeyi yöneten bazı kişilerin de bu olaylarla anılması çürümüşlüğün temsilidir.

Hükümetin yozlaşma hali ile birlikte artan kriminal vakalar ve derinleşen güvenlik krizi, hükümetin bu alandaki sorumluluklarını yerine getirmede ciddi bir yetersizlik sergilediğinin açık bir göstergesidir.

Vatandaşlarımız, günlük yaşamlarında artık sürekli bir tehdit altında hissetmekte, can ve mal güvenliği konusunda derin endişeler taşımaktadır. Bu durum sadece bireylerin değil, toplumun bütününün huzurunu bozmakta, güvenlik algısını temelden sarsmaktadır.

Ülkeye giriş ve çıkışların denetiminde, nüfus politikasında, suç ve suçlularla mücadelede daha kararlı bir duruş sergilenmesi açık bir ihtiyaç olmasına rağmen, Bakanlar Kurulu mahkumiyet almış kişilerin bile ihraç kararını durduran veya ülkeye geri alan bir makama dönüşmüştür.

Vatandaşların can ve mal güvenliği, her türlü politik hesabın üzerinde tutulmalıdır.

Kurumlara, siyasete güven kalmamışsa;

Yolsuzluklar, ayrıcalıklı tutumlar ve partizanlık değer yargılarının önüne geçmişse;

Vatandaş eğitim, sağlık ve kamusal hizmetlere yeterince erişemiyorsa;

Temel gıdaya ulaşma da güçlük çekiyorsa, geçim derdindeyse;

Ve vatandaşın can ve mal güvenliği kalmamışsa;

 

Toplumun hak ettiği huzur ortamını yeniden tesis etmesi için artık şapkayı öne koyun ve gidin!

 

Saygılarımızla.

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri

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