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Mavizdeniz'in ailesi İskele Mahkemesi önünde toplandı "Adalet"

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Mavizdeniz'in ailesi İskele Mahkemesi önünde toplandı "Adalet"
Mavizdeniz'in ailesi İskele Mahkemesi önünde toplandı "Adalet"

İskele'de adam öldürme olayında hayatını kaybeden Mavizdeniz'in ailesi İskele Mahkemesi önünde toplandı.

Kalabalık yoğun güvenlik önlemeleri altında mahkeme önünde "Adalet, adalet " diye bağırdı.

Mavizdeniz Cinayeti zanlıları bir kez daha Mahkeme'de

İskele’de bir eğlence mekanında dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz cinayetiyle ilgili tutuklanan M.Y., D.Ö.A, H.Y ve C.G bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Duruşma öncesi İskele Kaza Mahkemesi'nde geniş güvenlik önlemi alındı.

 

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