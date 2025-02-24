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Mavrokolimbos Barajı’nda teknik arıza: Su heba oldu, koruma altındaki yarasalar öldü

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Baf’ta bulunan Mavrokolimbos Barajı’nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle, 1,4 milyon metreküp su heba olurken, barajın tahliye borularına yuva yapan yüzlerce meyve yarasasının da öldüğü ortaya çıktı.
Mavrokolimbos Barajı’nda teknik arıza: Su heba oldu, koruma altındaki yarasalar öldü

Alithia gazetesi, barajın tahliye borularının Natura 2000 bölgesi içinde yer aldığını ve yarasaların da Avrupa’da koruma altında bir tür olduğunu, yarasaların yalnızca Kıbrıs’ta bulunduğunu yazdı.

Gazete, konunun Meclis Çevre Komitesi Başkanı Haralambos Theopemptu’nun bilgisine getiriliğini belirterek, Theopemptu’nun Çevre Bakanı Maria Panayotu’nudan baraj boşaltılırken alınan tedbirler  ve çevreye zararı olup olmadığı konusunda bilgi istediğini kaydetti.

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