  • BIST 4.505,34
  • Altın 1124.318
  • Dolar 18.8417
  • Euro 20.1776
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKASpor müsabakaları ertelendi

Mavroyannis aktif siyaseti bıraktığını açıkladı

» »
Güney Kıbrıs’taki Başkanlık seçimini kaybeden bağımsız aday Andreas Mavroyannis, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.
Mavroyannis aktif siyaseti bıraktığını açıkladı

Haravgi gazetesi, Mavroyannis’in aktif vatandaş olarak kalacağını ve memleketin kendisine ihtiyacı olan her durumda hizmet etmeye devam edeceğini söylediğini yazdı.

Gazetecilerin soruları üzerine, “daha aktif bir gündelik rol” üstlenmeyi istemediğini kaydeden Mavroyannis, sonraki günlerde evinde olacağını ve BM Uluslararası Hukuk Komitesi’nde önemli bir misyonu olduğunu belirtti.

Mavroyannis, yeni Başkan’ın kendisini müzakere grubunda tutmak istemesi durumunda ise, kendisinin böyle bir düşüncesi olmadığını, ancak memleketin yeniden birleşmesine yönelik konularda ihtiyaç halinde danışmanlık yapabileceğini kaydetti.

-“Kaybetti, ama başı dik”

Öte yandan Politis gazetesi ise, Mavroyannis’in, DİSİ’yi Başkanlık seçiminin ikinci turunda saf dışı bırakmayı başaran ilk bağımsız aday olduğuna dikkat çekti.

Gazete, Mavroyannis’in yüzde 48,03 ile kayda değer bir oy aldığını ve bu oranın 189 bin 335 seçmenin tercihi olduğu anlamına geldiğini yazdı.

Haberde, Mavroyannis’in, 2018 yılında yapılan başkanlık seçiminde ikinci tura kalan AKEL’in adayı Stavros Malas’tan 20 bin oy daha fazla aldığı da ifade edildi.

-Stefanu’nun açıklaması

Fileleftheros gazetesi ise, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Mavroyannis’in seçimden mağlup çıkmadığı değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Stefanu, seçimi kazanan Nikos Hristodulidis’i tebrik ederek, kendisine verimli bir görev süresi dileğinde bulundu.

Stefanu, zorlu bir seçim süreci geçirdiklerini ve AKEL üyelerine, Mavroyannis’in desteklenmesi için gösterdikleri çaba dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Habere göre Stefanu, Mavroyannis’in oldukça güzel bir karakteri, ahlakı ve memleket sevdası olduğunu belirterek, birçok farklı siyasi bölgeden oy aldığına dikkat çekti.

Stefanu, ilerleyen günlerin AKEL için yeniden başlangıç noktası olacağını dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Rumlardan, depremde göçük altında kalan KKTC'li sporculara paylaşımı geldi...08 Şubat 2023 Çarşamba 17:01
  • Güney Kıbrıs, Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderme tekliflerinin "Teşekkürler ama hayır" denerek reddedildiğini duyurdu08 Şubat 2023 Çarşamba 12:59
  • "Kurtarma çalışmalarına katkı yapmaya hazırız"07 Şubat 2023 Salı 15:56
  • Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’deki depremle ilgili açıklama06 Şubat 2023 Pazartesi 20:06
  • Christodoulides ile Mavroyiannis ikinci tura yakın; Mavroyiannis ile Neofitu ikinci tur için çekişiyor05 Şubat 2023 Pazar 20:03
  • Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi devam ediyor05 Şubat 2023 Pazar 15:50
  • Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık seçimi bugün yapılıyor, 730 Kıbrıslı Türk oy kullanabilecek05 Şubat 2023 Pazar 13:24
  • Anastasiadis ‘AB Mülteciler Olağanüstü Zirvesi’ için Brüksel’e gidiyor05 Şubat 2023 Pazar 12:48
  • Rum halkı yeni Başkanını seçmek için sandık başında05 Şubat 2023 Pazar 10:56
  • Güney Kıbrıs’ta Ocak ayında işsizlik ve enflasyon arttı04 Şubat 2023 Cumartesi 15:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti