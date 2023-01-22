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Mavroyannis: Elam dışındaki siyasi dinamiklerle iş birliği yapmaya hazırım

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AKEL destekli bağımsız başkan aday Andreas Mavroyannis, Elam dışındaki siyasi dinamiklerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.
Mavroyannis: Elam dışındaki siyasi dinamiklerle iş birliği yapmaya hazırım

AKEL destekli bağımsız aday Andreas Mavroyannis, “Filelefheros” gazetesine söyleşi verdi. 

Mavroyannis verdiği söyleşide  5 Şubat’ta yapılacak olan başkanlık seçimleri ışığında, çeşitli görüşlerini bir kez daha dile getirdi. 

Mavroyannis, başkanlık seçimlerinde ikinci tura kalacağına olan inancını dile getirirken ELAM dışındaki tüm siyasi dinamiklerle de iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. 

Seçilmesi durumunda 1 Mart tarihi itibarıyla yeni sayfa açacaklarını söyleyen Mavroyannis Kıbrıs sorununa ilişkin ilk hamlesinin ne olacağı sorusu üzerine ise, seçilmesi durumunda ilk girişiminin, BM Genel Sekreteri ile derhal temasa geçmek olacağını ifade etti. 

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