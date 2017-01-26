 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.202
  • Altın 148,152
  • Dolar 3,8471
  • Euro 4,1322
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAAnkara'da polise otomatik silahlarla ateş açıldı

Mavroyannis: “endişe edecek bir şey yok”

»
Mavroyannis: “endişe edecek bir şey yok”
Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in, New York’ta yaşayan Kıbrıslı Rumlara “endişe edecek bir şey olmadığı” telkininde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilci Büyükelçi Nikos Emili’nun Brüksel’e atanması sebebiyle New York’ta düzenlenen veda etkinliğine katıldığını, burada yaptığı konuşmada ise ABD’de yaşayan Kıbrıslı Rumlara, Kıbrıs sorununa ilişkin bilgi aktardığını yazdılar.
Habere göre Mavroyannis konuşmasında, “farklı iddialar duymalarından ötürü endişe etmemeleri gerektiği” telkininde bulunarak, “Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine olacak bir şeyin hayata geçmesinin söz konusu olmadığını” belirtti.

Mavroyannis “Her türlü imkanı kullanmaya çalışıyoruz ancak sınırlarımızı da biliyoruz” dedi.

“Geleneksel olmayan, farklı bir yöntemle yavaş yavaş, Makaryos’un zamanından beridir söylenen, Kıbrıs sorununun bir işgal ve istila sorunu olarak algılanması gerektiği noktasına vardıklarını” iddia eden Mavroyannis, “şu anda garantiler ve güvenlik konusunun görüşülmesinin ve Türkiye’nin müzakere masasına getirilmesinin ilerleme olarak görülmesi gerektiğini” savundu.

Mavroyannis, Kıbrıs sorununun çözümünün sadece kendilerine değil başka faktörlere de bağlı olduğunu belirterek Cenevre konferansını hatırlatarak çabaların devam ettiğini vurguladı.

Mavroyannis ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının ilk kez harita sunmuş olduğunu da söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “İyi hazırlık yapılmazsa konferans yarardan çok zarar getirecek”25 Ocak 2017 Çarşamba 12:57
  • Partiler yine Anastasiadis’e tepki gösterdi25 Ocak 2017 Çarşamba 12:57
  • Güney Kıbrıs Enformasyon Dairesi Müdürlüğü’ne Sofia Mihailidu atandı25 Ocak 2017 Çarşamba 12:56
  • Total şirketinin yapacağı sondajda gecikme25 Ocak 2017 Çarşamba 12:55
  • Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 50 bin AB vatandaşı işçi var25 Ocak 2017 Çarşamba 12:54
  • “Güvenlik Konseyi’nden destek ve teşvik”25 Ocak 2017 Çarşamba 12:53
  • Rumlar Balıkesir’de ayin yapacak25 Ocak 2017 Çarşamba 12:52
  • “Yabancılara verilen vatandaşlıklar sayesinde devletin kasasına 3,3 milyar Euro aktı”25 Ocak 2017 Çarşamba 10:58
  • Anastasiadis: “Türk tezini kabul etmeyeceğiz”25 Ocak 2017 Çarşamba 10:58
  • İnsan ticareti kurbanları tanıklık etmeden kaçıyor24 Ocak 2017 Salı 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti