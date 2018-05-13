  • BIST 101.852
  • Altın 182,930
  • Dolar 4,2953
  • Euro 5,1310
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Mavroyannis: “Guterres çerçevesi belge değil”

»
Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adıyla anılan Guterres çerçevesinin “belge olmadığını ve BM’nin resmi bir önerisi dahi olmadığını” iddia etti.
Mavroyannis: “Guterres çerçevesi belge değil”

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’le Kıbrıs sorununa ilişkin gerçekleştirilmiş bir söyleşiye yer verdi. Mavroyannis söyleşisinde, Crans-Montana zirvesinde yaşananlara ilişkin iddialarda bulundu ve Guterres çerçevesinin “belge olmadığını, BM’nin resmi önerisi dahi olmadığını” öne sürdü. 

BM Genel Sekreteri’nin 30 Haziran’da Crans-Montana’ya giderek herkesle temaslarda bulunduğunu ve müzakere edilerek paket olarak üzerinde uzlaşıya varılmaları halinde sürece kararlı bir ivme kazandıracağına inandığı altı nokta bulunduğu fikrini ortaya koyduğunu savunan Mavroyannis, Guterres’in “bunların düşünce ve fikirler olduklarını, resmi öneriler olmadıklarını özellikle vurguladığını” iddia etti.

Guterres’in çerçevesinde yer alan altı maddeye ilişkin çeşitli iddialarda da bulunan Mavroyannis, Guterres’in bu önerilerine ilk başta hiçbir tarafın itiraz etmediğini ve yemek gecesi Guterres’in hemen hemen aynı şeyleri tekrar ettiğini savundu.

Herkesin çerçeve temelinde çalışma ve niyet ortaya koyduğunu öne süren Mavroyannis, çerçevenin stratejik anlaşma değil müzakere çerçevesi olduğunu belirtti. BM Genel Sekreteri’nin o dönemki Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide’nin cumartesi sabahı Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk taraflarla görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşme sonrasında, tarafların Guterres Çerçevesi’ni yorumlamalarında farklılık olduğunu tespit ettiklerini belirten Mavroyannis, daha sonrasında Eide’nin kendilerine gönderdiği “non paper’ın” Genel Sekreteri’nin düşüncelerini tam olarak yansıtmadığını ve ciddi zayıflıkları olduğunu tespit ettiklerini savundu.

Mavroyannis, Eide’nin, Kıbrıs Türk tarafının da itirazları olduğunun söylediğini ve Genel Sekreter’le istişare etmeyi üstlendiğini iddia ederek Eide’nin, 4 Temmuz Salı günü Genel Sekreter’in kendisine söylediklerini dile getirdiğini ve 4 Temmuz’un kayda geçirilmesine böyle varıldığını öne sürdü.

Mavroyannis, Crans-Montana zirvesinin devamında yaşandığını iddia ettiği olaylara değindiği röportajında, stratejik bir anlaşmanın ilk gerekliliğinin, “kendilerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması olduğunu” da sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Güneyde polise ateş açan şüphelilerden biri yakalandı10 Mayıs 2018 Perşembe 09:34
  • Anastasiadis’ten Netanyahu’ya: “Evinize hoşgeldiniz”08 Mayıs 2018 Salı 15:44
  • Güneyde üçlü zirve toplanacak07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:34
  • Limasol’da Cuma günü, iki araç, yanıcı madde dökülerek yakıldı07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:20
  • Rum Meclis Başkanı  Şilluris Kıbrıs sorunu hakkında konuştu07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:17
  • Nobel Barış Ödüllü Klerk’ten Kıbrıs sorunu için Güney Afrika modeli önerisi06 Mayıs 2018 Pazar 19:19
  • “Üçlü zirve Afrodit’in kaderini belirleyecek”06 Mayıs 2018 Pazar 19:18
  • DİKO Akıncı'yı eleştirdi05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:38
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu Kıbrıslı Türk baygın bulundu05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:04
  • Strovolos’daki cinayetin soruşturmasında önemli gün02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti