Mavroyannis: Kıbrıs Sorunu için Ankara’ya giderim

Güney Kıbrıs’ta Şubat 2023’te yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Mavroyannis’ten ilginç açıklama

İLK 100 LİSTESİNİN BAŞINDA GUTERRES VAR

Güney Kıbrıs’ta Şubat 2023’te yapılacak başkanlık seçimlerinin AKEL destekli adaylarından, Rum tarafının eski müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in, ülke yönetiminde olacağı 100 gün boyunca yapacağı faaliyetleri 23 Ocak 2023 tarihinde açıklayacağı haber verildi. Kıbrıs sorununun çözülmesi hedefiyle gerçekleştireceği iki hamleyi ortaya koyan Mavroyannis, ilk hamlesinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i telefonla arayıp, BM Genel Sekreterinden, müdahil taraflarla görüşmek ve Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir girişim başlatmak için Kıbrıs’a gelmesini istemek olduğunu söyledi.

TÜRKİYE HÜKÜMETİYLE GÖRÜŞME

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, önceki gün Active’e konuşan Mavroyannis, ikinci hamlesinin, Kıbrıs sorununda rol oynayabilecek herkese hitap etmek olduğunu ifade ederek, Türkiye hükümetiyle Kıbrıs sorununu ve müzakerelerin nasıl yeniden başlayacağını ele almak için, Ankara’ya gitmeye hazır olduğunu dile getirdi. Mevcut durumla ilgili değerlendirmesinde, mevcut durumda var olmayan umudu yaratmayı başarmalarının büyük öneme sahip olduğunu savunan Mavroyannis, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’deki seçimler yüzünden, Kıbrıs sorununda esaslı bir hareketlilik meydana gelmesi konusunda nesnel zorluklar bulunduğuna dikkat çekti.

“TÜRK AJANDASINI” KABUL ETMİYOR

Andreas Mavroyannis açıklamasında, Türk ajandasına göre hareket etmesinin, yani iki devletli çözüm ve egemen eşitliğin tanınmasına ilişkin bir tartışmaya girmesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Seçimin iddialı adaylarından olan Mavroyannis, BM Genel Sekreterinin, iyi niyet misyonu çerçevesinde olması şartıyla, müzakerelere istedikleri yerden başlamanın haklarının bulunduğunu da ileri sürdü.