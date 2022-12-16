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Mavroyannis, Kıbrıs sorunu için Ankara’ya gitmeye hazır!

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Güneyde Şubat 2023'te yapılacak başkanlık seçimlerinin AKEL destekli adaylarından, Rum tarafının eski müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in, ülke yönetiminde olacağı 100 gün boyunca yapacağı faaliyetleri 23 Ocak 2023 tarihinde açıklayacağı haber verildi.
Mavroyannis, Kıbrıs sorunu için Ankara’ya gitmeye hazır!

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, dün Active’e konuşan ve Kıbrıs sorununun çözülmesi hedefiyle gerçekleştireceği iki hamleyi ortaya koyan Mavroyannis, ilk hamlesinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i telefonla arayıp, BM Genel Sekreterinden, müdahil taraflarla görüşmek ve Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir girişim başlatmak için Kıbrıs’a gelmesini istemek olduğunu söyledi.

İkinci hamlesinin ise, Kıbrıs sorununda rol oynayabilecek herkese hitap etmek olduğunu ifade eden Mavroyannis, Türkiye hükümetiyle Kıbrıs sorununu ve müzakerelerin nasıl yeniden başlayacağını ele almak için, Ankara’ya gitmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Mevcut durumla ilgili değerlendirmesinde, mevcut durumda var olmayan umudu yaratmayı başarmalarının büyük öneme sahip olduğunu savunan Mavroyannis, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’deki seçimler yüzünden, Kıbrıs sorununda esaslı bir hareketlilik meydana gelmesi konusunda nesnel zorluklar bulunduğuna dikkat çekti.

Türk ajandasına göre hareket etmesinin, yani iki devletli çözüm ve egemen eşitliğin tanınmasına ilişkin bir tartışmaya girmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Mavroyannis, BM Genel Sekreterinin, iyi niyet misyonu çerçevesinde olması şartıyla, müzakerelere istedikleri yerden başlamanın hakları olduğu iddiasında da bulundu.

 

-Mavroyannis Ermenilerle de bir araya geldi

Mavroyannis’in dün Kıbrıs’taki Ermeni cemaatiyle bir araya geldiğini ve görüşmede Ermeni cemaatini ilgilendiren bir dizi meselenin ele alındığını da yazan gazete, görüşmede, devletin Ermeni cemaatine yönelik desteğinin devam etmesi ve artırılmasının yanı sıra Kıbrıs’taki Ermenilerin sesinin güçlendirilmesinin ele alındığını ekledi.

 

-Ahilleas Dimitriadis de Atina’da temaslarda bulunuyor

Rum Başkanlık adaylarından, tanınmış avukat Ahilleas Dimitriadis’in ise Atina’da temaslarda bulunduğunu kaydeden gazete, Dimitriadis’in Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la yaptığı görüşmede, Kıbrıs sorunu ve kapalı bölge Maraş’taki durumun ele aldığını belirtti.

Gazete, Dimitriadis’in Dendias’a Kıbrıs meselesiyle ilgili tezlerini ilettiğini; Türk-Yunan meseleleriyle ilgili gelişmeler konusunda ise Dendias tarafından bilgilendirilme fırsatına sahip olduğunu ekledi.

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