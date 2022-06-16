Mavroyannis: Kıbrıs sorunun çözümünden önce doğal gaz Türkiye’ye taşınmalı

Rum başkanlık seçimlerine bağımsız aday olarak katılacak eski müzakereci Andreas Mavroyannis’in, doğal gazla ilgili sunduğu öneriyle tartışmalara yol açtığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Andreas Mavroyannis’in, adaylığını resmen açıklamasının ardından, dün katıldığı televizyon ve radyo programlarında, Kıbrıs sorunun çözümünden önce doğal gazın Türkiye’ye taşınmasına ilişkin önerisinden söz ettiğini yazdı.

Gazete, Mavroyannis’in önerisinin, siyasi sahnede tartışmaları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Habere göre Mavroyannis yaptığı açıklamada doğal gazın, çözüm öncesinde iç gereksinimler için Doğu Akdeniz’den Türkiye’ye taşınmasından bahsetti.

Mavroyannis’in önerisinin, tartışılmak üzere ilk kez fikir olarak ortaya konduğuna dikkati çeken gazete bu önerinin; doğal gazın boru hattı aracılığıyla Türkiye’den Avrupa pazarına taşınmasıyla ilgili değil Türkiye’nin iç gereksinimlerini karşılamayla ilgili olduğuna dikkati çekti.

Gazete Mavroyannis’in, müzakerelerin yeniden başlaması için katalizör olacak şekilde doğal gazın değerlendirilmesini önerdiğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis açıklaması çerçevesinde doğal gazın Türkiye’nin gereksinimleri için değerlendirildiği zaman hiçbir tehlikenin kalmayacağını şeklindeki görüşünü de dile getirdi.

Mavroyannis, tehlikenin; belirli miktar doğal gazın ancak Avrupa Birliği’nin enerji güvenliğine olumlu ya da olumsuz katkıda bulunması veya “Kıbrıs Cumhuriyeti”'nin çıkarlarına hizmet etmesi durumunda ortaya çıkabileceğini de savundu.

Mavroyannis, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada Crans Montana’daki müzakerelerle ilgili söylenenler konusundan söz ederek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ikisi yazılı biri sözlü olmak üzere üç kez istifasını sunduğunu teyit etti.

Mavroyannis bu istifanın, Kıbrıs Rum tarafının pozisyonlarına yönelik görüş ayrılığıyla ilgili değil belirli konular ve konjonktürle alakalı olduğunu belirtti.

Crans Montana sonrasında sunduğu yazılı istifanın “MEB” konularıyla ile ilgili olmadığını belirten Mavroyannis, pozisyonlar düzeyinde Kıbrıs Rum tarafının mümkün olan her şeyi yaptığını, Türkiye’nin garantileri kaldırmak istediğine dair bir niyetin de tespit edilmediğini söyledi.

Mavroyannis, Crans Montana’daki bazı garip olayların gerçekleştirildiği yerin, BM Genel Sekreteri'nin belgesinin görüşülmemesi olduğunu belirtirken konferansın sonlandırılmaması gerektiğini, hiç kimsenin BM Genel Sekreteri'nden böyle bir talebinin olmadığını da söyledi.

Habere göre Mavroyannis’in açıklamalarını yorumlayan Rum Başkanlığı kaynakları, Crans Montana’da yaşananların, Fileleftheros gazetesinde yayımlanan tutanakların ardından herkes tarafından bilindiğine dikkati çekerken Crans Montana’daki başarısızlığın ağırlığının diğer tarafa ait olduğunu belirtti.

Habere göre DİKO partisi de bir açıklama yaparak Mavroyannis’in önerisini yorumladı.

DİKO açıklamasında AKEL’in destek verdiği Mavroyannis’in bu önerisi hakkında, ne düşündüğünü açıklaması için AKEL’e çağrıda bulundu.