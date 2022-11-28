Mavroyannis: Kıbrıs sorununda uzatmaların sonu oynanıyor

AKEL destekli bağımsız adaylarından Andreas Mavroyannis, bir etkinlik çerçevesinde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunundan söz etti.

Haravgi gazetesine göre, Mavroyannis, Kıbrıs sorununda uzatmaların sonunu oynadıklarını belirterek ülkeni nihai bölünme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını bunun da gelecek nesiller için yıkımı teşkil edeceğini savundu.

Mavroyannis, bu durumun, derhal alaşağı edilmesi ve çözüme yönelmesi gerektiğine dikkati çekerek çözümün de; iki kesimli iki bölgeli federal çözümün sağlanması için son mesafenin katedilmesi amacıyla beş yıl önce sarf edilen çabanın sürdürülmesiyle elde edileceğini söyledi.

Mavroyannis konuşmasında ayrıca sadece kendi adaylığının Kıbrıs sorununu, çözüm güzergahına koyabileceğini de ifade etti.