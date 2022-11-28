  • BIST 4.923,35
  • Altın 1054.709
  • Dolar 18.6284
  • Euro 19.4504
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Mavroyannis: Kıbrıs sorununda uzatmaların sonu oynanıyor

» »
AKEL destekli bağımsız adaylarından Andreas Mavroyannis, bir etkinlik çerçevesinde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunundan söz etti.
Mavroyannis: Kıbrıs sorununda uzatmaların sonu oynanıyor

Haravgi gazetesine göre, Mavroyannis,   Kıbrıs sorununda uzatmaların sonunu oynadıklarını belirterek ülkeni nihai bölünme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını bunun da gelecek nesiller için yıkımı teşkil edeceğini savundu.

Mavroyannis, bu durumun, derhal alaşağı edilmesi ve çözüme yönelmesi gerektiğine dikkati çekerek çözümün de; iki kesimli iki bölgeli federal çözümün sağlanması için son mesafenin katedilmesi amacıyla beş yıl önce sarf edilen çabanın sürdürülmesiyle elde edileceğini söyledi.

Mavroyannis konuşmasında ayrıca sadece kendi adaylığının Kıbrıs sorununu, çözüm güzergahına koyabileceğini de ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Mağusa Bölgesi”nde su kuşları yetiştirilen iki çiftlikte kuş gribi tespit edildi26 Kasım 2022 Cumartesi 18:09
  • Rum Başsavcılığı: Mahkûmların emriyle cinayetler işleniyor26 Kasım 2022 Cumartesi 16:50
  • Güney’de ekim sonuna kadar 139 bombalama ve kundak olayı meydana geldi26 Kasım 2022 Cumartesi 15:11
  • Güney Kıbrıs’ta son 4 yıl içerisinde 20 kadın cinayeti işlendi26 Kasım 2022 Cumartesi 12:38
  • Petridis: Doğu Akdeniz'in istikrar kapısıyız25 Kasım 2022 Cuma 17:12
  • Güney'de koronavirüs 7 can aldı!25 Kasım 2022 Cuma 15:58
  • Güney'de bir eve bomba konup patlatıldı25 Kasım 2022 Cuma 15:45
  • Herkesi Dinletmiş!25 Kasım 2022 Cuma 13:04
  • Çıdan’ın öldürülmesindeki esas şüpheli cezaevinde olay çıkardı25 Kasım 2022 Cuma 13:01
  • RMMO “MEDUSA-12/2022” tatbikatına katıldı24 Kasım 2022 Perşembe 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti