  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.11377
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Mavroyannis: Kıbrıslı Türklere İstedikleri Veya İhtiyaç Duydukları Kadar Doğal Gazı Maliyet Fiyatına Vermeliydik

» »
Mavroyannis: Gelişme Olmazsa Müzakerecilikten Ayrılacağım
Mavroyannis: Kıbrıslı Türklere İstedikleri Veya İhtiyaç Duydukları Kadar Doğal Gazı Maliyet Fiyatına Vermeliydik

Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kıbrıs sorununda gelişme olmaması halinde Rum Müzakereci görevinden ayrılacağını açıkladı.


Alihtia’ya göre, RİK’e konuşan Mavroyannis, “Gelişme olmazsa Kıbrıs Rum Tarafının Müzakerecisi görevinden ayrılacağım. Ancak önce temsilci atanması ve/veya Maraş ile ilgili Güven Yaratıcı bir şey olabilir mi görmek için zaman vereceğim” ifadesini kullandı.


Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatan BM Güvenlik Konseyi kararının olumlu ve olumsuz unsurları bulunduğuna dikkat çeken Mavroyannis, “Önümüzdeki dönem, temsilci atanması konusunda yine taraflarla istişareler başlayacak ve yine Maraş gelişmelerin anahtarı olacak” dedi.


Mavroyannis doğal gaz, EastMEd boru hattı ve üçlü işbirlikleri ile ilgili soruya karşılık “kinayeli” bir şekilde “Arzularımızı gerçek olarak görmeyelim!” dedi.


Türkiye’ye yaptırım uygulatma çabasını “kendi diplomatik üslubu ile”  yorumlayarak “farklı uygulama yapılabileceğini belirten Mavroyannis, ‘more to more’ (daha çoğunu yapıyorum daha çok alıyorum) zeminini önerdi, şunları söyledi:


“Afrodit (10’uncu parselde) yatağını iç tüketim için kullanmalıydık ve Kıbrıslı Türklere istedikleri veya ihtiyaç duydukları kadar maliyet fiyatına (doğal gaz) vermeli, böylece hem öteki tarafın argümanlarını elinden alır hem de sonraki adımları oluştururduk.  Ancak o dönemde hakim olan ortamda bu görüş kabul edilemezdi.”


Rum tarafında 2023’te yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayı düşünüp düşünmediği sorusuna “Teklif edilirse ve ülkeye hizmet fırsatım olursa, evet” cevabını veren Mavroyannis “Siyasi sistemimiz temelinde şimdilik kimse partileri by pas edemez” de dedi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyde 2 ölüm, 2 bin 587 vaka!28 Ocak 2022 Cuma 21:40
  • Kıbrıslı Türklerin Ödenmemiş Trafik Cezaları İçin Önlem Alınıyor28 Ocak 2022 Cuma 17:45
  • Güven Yaratıcı Önlemlere Fren28 Ocak 2022 Cuma 17:11
  • Güneyde İngilizcenin Resmi Dil Olması İçin Öneri Sunuldu28 Ocak 2022 Cuma 16:37
  • Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas Görevinden İstifa Etti28 Ocak 2022 Cuma 16:14
  • BM Güvenlik Konseyi UNFICYP Raporunu Onayladı28 Ocak 2022 Cuma 15:58
  • Fransız Büyükelçi Catalano: Maraş Konusunda AB Ortak Tepkisini Destekliyoruz28 Ocak 2022 Cuma 15:43
  • EurAsia Interconnector Projesinde Hedef 2026 Yılının Başında Faaliyete Geçirilmesi28 Ocak 2022 Cuma 14:51
  • İngilizcenin resmi dil olması için Rum Meclisi’ne öneri sunuldu28 Ocak 2022 Cuma 13:42
  • Grivas' ın Büstüne Boyalı Saldırı27 Ocak 2022 Perşembe 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti