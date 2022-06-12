Mavroyannis: Müzakereci hükümet üyesi değildir ve siyasetin belirlenmesinde rol oynamıyor

Cumhurbaşkanlığı adayı Andreas Mavroyannis, Kıbrıs meselesinin sadece bir bataklıkta değil, aynı zamanda hızlı bir bozulma içinde olduğunu söyledi.

“Haravgi” gazetesine röpörtaj veren Mavroyannis, Kıbrıs Rum tarafının verileri kendi aleyhine değiştirmenin bir yolunu bulması gerektiğini belirterek, mevcut manipülasyonlardan bir sonuç alınamayacağını ifade etti.

Mavroyannis, ne kadar zor olsa da, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon üzerinde anlaşmaya varılan bir temelde, çıkmazı kırma ve müzakereleri sürdürme olasılığının olduğu konusunda iyimser olduğunu belirtti.

İlgili bir soruyu yanıtlayan Andreas Mavroyannis, müzakerecinin hiçbir şekilde hükümet üyesi olmadığını ve siyasetin belirlenmesinde rol oynamadığını ifade etti.

Zaman zaman sunulan Güven Yaratıcı Önlemler ilgili olarak Mavroyannis, bunların Türk tarafına heterojen veya yasal faydalar sunmamaları ve çözümün bir parçası olmamaları gerektiğini belirtti.

Ancak, Cumhurbaşkanı Anastasiadis tarafından yakın zamanda masaya yatırılan paketin çözümün bir parçası olarak kabul edilemeyeceğini açıkladı. Güven inşasının gerekli olduğuna işaret ederek, belirli önlemler hakkında herhangi bir tartışma başlatılmamış olmasının üzücü olduğunu da sözlerine ekledi.