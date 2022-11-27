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Mavroyannis: Seçilirsem ilk önceliğim Kıbrıs sorunu olacak

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Rum başkanlık adaylarından Andreas Mavroyannis, seçilmesi durumunda ilk önceliğinin Kıbrıs sorunu olacağını belirterek, “Kıbrıs sorununun mutlak çözümü gereklidir” dedi.
Mavroyannis: Seçilirsem ilk önceliğim Kıbrıs sorunu olacak

AKEL tarafından desteklenen Rum başkanlık adaylarından Andreas Mavroyannis, Fileleftheros gazetesine söyleşi verdi.

Habere göre söyleşisi sırasında Kıbrıs sorunundan da söz eden Mavroyannis, seçilmesi durumunda ilk önceliğinin Kıbrıs sorunu olacağını belirtti.

Mavroyannis, ilk günden itibaren Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması amacıyla inisiyatif üstleneceğini ifade etti.

Müzakereler sürecinin bugünkü koşullar altında yeniden başlaması perspektifinin bulduğuna inanıp inanmadığı şeklindeki bir soru üzerine Mavroyannis, Kıbrıs sorununun açık bir yara olduğunu her gün dile getirdiklerini, bunun derhal giderilmemesi durumunda bu ülkenin yolunu bulamayacağını söyledi.

Mavroyannis, Kıbrıs sorununun mutlak çözümün gerekli olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümü için yoğun çaba gösterilmesinden de bahseden Mavroyannis, ara bölge, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge, Maraş’ta olanlar konusunda Türkiye’ye yönelik eleştirilerini yineledi.

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