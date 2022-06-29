Mavroyannis: Statüko ve çıkar gruplarıyla çatışacağız

Seçim mitinginde konuşan Mavroyannis, Kıbrıs’ın tüm sektörlerde tarihi bir kavşakta olduğunu ve yaşanmakta olan aşamalı yoksullaşmaya karşı koyulması gerektiğini vurguladı. Memlekette kurumların, değerlerin, sosyal politikanın, çalışma yaşamının, kadın haklarının, sağlığın, eğitimin, marjinalleşmeye itilenlerin haklarının yeniden yapılandırılması için her şeyden önce yönetim anlayışında ve tarzında bir değişime ve zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu, bunun yolunun da statüko ve çıkar gruplarıyla çatışmadan geçtiğini belirtti.

Güvenilirlik yeniden sağlanmasının önemine işaret eden Mavroyannis, Kıbrıs sorununa değinerek, yurdumuzda işgal devam ettiği sürece, geleceğimize de mayın döşendiğine kaydederek, Türkiye’nin tutumu ve aynı zamanda bir dönemin sonunda olmamız nedeniyle durumun çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

Eğer Kıbrıs sorununu çözüme kavuşturma imkanımızın olmasını istiyorsak, ülkemizin güvenirliliğini yeniden sağlamamız ve umutlu bir perspektif yaratmamız gerektiğini de sözlerine ekleyen Andreas Mavroyannis, siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne bağlılığımızı her gün ilan etmemiz gerektiğini, çünkü görüşmelerin Crans Montana’da kesintiye uğradığı yerden ve üzerinde anlaşmaya varılmış olan yakınlaşmalar ile Guterres çerçevesi temelinde derhal yeniden başlatılmasında ısrar etmekten başka bir alternatifin de olmadığının altını çizdi.