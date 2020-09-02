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Mavroyannis: “Teknik Komitelerin çalışmaları, ‘olumlu ortam’ için büyük öneme sahip”

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Kıbrıslı Rum müzakereci Mavroyannis, Teknik Komitelere; Kuzey’deki seçimlerin ardından başlayacak çalışmalar ışığında olumlu bir ortamın yaratılması açısından çalışmalarının büyük öneme sahip olduğu mesajını verdi.
Mavroyannis: “Teknik Komitelerin çalışmaları, ‘olumlu ortam’ için büyük öneme sahip”

Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığında, Teknik Komitelerin Rum başkanları ile yapılan görüşmede, komitelerin çalışmaları değerlendirildi.

Haravgi gazetesi “Teknik Komitelerden Daha Fazla Çalışma İstiyorlar” başlıklı haberinde, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığında, Teknik Komitelerin başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, komite başkanlarının, geçen yılki toplantıdan ve Mavroyannis ile olan koordinasyonlarından bu yana üretilen çalışmayla ilgili bir çeşit rapor verdiğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis toplantı esnasında, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili kısa bir değerlendirme yaparken, komite başkanlarına; Kuzey’deki seçimlerin ardından başlayacak çalışmalar ışığında olumlu bir ortamın yaratılması açısından çalışmalarının büyük öneme sahip olduğu mesajını verdi.

Komite başkanlarının, pandemi koşullarının, çalışma üretmek ve iş birliğini daha da ileriye götürme fikirlerinin ele alınması amacıyla, komitelerin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum üyeleri arasındaki temasları kolaylaştırmadığını da ifade ettiklerini yazan gazete, temasların kolaylaştırılması tedbirleri arasında, telekonferans aracılığıyla yapılan toplantılar sırasında tercümanlık hizmetlerine ilişkin kararın da bulunduğunu belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak toplantıda, en azından eğitim, kamu sağlığı ve çevre konularında askıda olan bir projenin bulunmadığının tespit edildiğini yazdı.

Habere göre toplantı kapsamında çalışmaların yoğunlaştırılmasıyla yeni fikirlerin üretilmesi de istendi.

Gazete bazı komitelerin yeni fikirler sunduğunu ve bunların görüşülmesi amacıyla Kıbrıslı Türklerle temaslarda, gerekli istisnalar da talep ettiklerini belirtti.

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