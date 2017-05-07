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Mavroyannis: “Türk vatandaşları için ‘iki taraflı’ çalışma izni”

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Mavroyannis: “Türk vatandaşları için ‘iki taraflı’ çalışma izni”
Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, “olası bir çözüm sonrasında Kıbrıs’ta nüfus oranının korunması amacıyla Türk vatandaşlarına çalışma izinleri verilmesi konusunda iki taraflı düzenlemeden” söz etti.

Fileleftheros gazetesi: “Mavroyannis: ‘Türk Vatandaşlarına ‘İki Taraflı Çalışma İzni’ – Hükümet Kıbrıslı Rum Müzakereci Yüzünden Açıkta” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in “Antenna” kanalına yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında Türk vatandaşlarına çalışma izni verilmesi konusunda iki taraflı uzlaşıdan söz ettiğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis, “Türk vatandaşlarına yerleşim ve çalışma hakkı verilmesi konusunda’ Hristofyas-Talat zamanında bazı küçük düzenlemeleri kabul etmiştik” şeklinde konuştu.

Gazete, Mavroyannis’in, bu düzenlemenin şimdi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis liderliği tarafından da izlenen çizgi olduğunu ima ettiğini ve örnek verme babında şunları söylediğini yazdı:

“Diyelim ki 1000 Yunan vatandaşı Kıbrıs’ta bu özgürlükleri; dolaşım, çalışma, yerleşim vs. kullanıyor. Bunun gerçekleştiğini gördüğümüz anda, iki taraflı olarak ve geçici düzenlemeler temelinde 250 Türk’e geçici çalışma izni verebiliriz. Görüşmekte olduğumuz budur”.

Gazete, Mavroyannis’in bu açıklamasının, Rum hükümetinin kamuoyuna açıkladığı tezlerden “çok daha iler olduğu ve Kıbrıs Rum tarafının asıl niyetinin ne olduğuna ilişkin soru işaretleri doğurduğundan Anastasiadis’i desteksiz bıraktığı” yorumunda bulundu.

Mavroyannis’in “ürünlerin dolaşımı konusunda verdiği örneklerin de soru işaretlerine yol açtığını” belirten gazete, Mavroyannis’in bu konuda, “örneğin işgal bölgelerine 50 ton et getirirlerse (Türkiye’den), sağlık koşullarının yerine getirilmiş olması koşuluyla, bu 50 ton eti getirebilmeleri için bir süreliğine bir düzenleme yapabiliriz ve bu özel bir düzenlemeyle olur” şeklinde konuştuğunu aktardı.

Gazete, İngiltere ve AB’nin de Türkiye’nin dört özgürlüklere ilişkin taleplerinin, “Federal Kıbrıs ve Türkiye arasındaki bazı özel düzenlemelerle ‘iki tarafça’ düzenlenebileceği görüşünde olduklarını” iddia ederken, AB Komisyonu’nun Portekiz’in Brezilya vatandaşlarına çalışma izni verilmesi konusunda elde ettiği ayrıcalığı incelemekte olduğunu savundu.

ANASTASİADİS “KIBRISLI TÜRKLERİ YÖNLENDİRENLERDEN” SÖZ ETTİ

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Baf’ta gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmada “Kıbrıslı Türkleri yönlendirenlerin karşılıklı saygı ve barış içinde birlikte yaşamanın ne demek olduğunu gerçekten algılamaları gerektiğinden” söz ettiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis şunları söyledi: “Müzakerelerde istediğimiz şey bizim de haklarımıza saygı gösterilmesidir. Sadece çıkmaza değil, aynı zamanda inşa etmeye çalıştığımız şeyi yıkıma götürecek taleplerde bulunulamaz. İnşa etmeye çalıştığımız şey gelecektir ve gelecek ise, şu anı bile sabote eden koşulları oluşturarak inşa edilemez”.

Elinin barışa uzatılmış olduğunu da iddia eden Anastasiadis, “Bu bir tek koşula bağlı, bu koşul da, Kıbrıslı Türkleri yönlendirenlerin karşılıklı saygı ve barış içerisinde birlikte yaşamanın ne anlama geldiğini gerçekten idrak etmeleridir” şeklinde konuştu.

Gazete ayrıca, müzakerelerdeki gelişmelere ilişkin iddialarının yer aldığı bir haberini de: “Uzlaşıları Tepetaklak Etti – Türk Tarafı Haklarda Sınırlamalar ve Sürecin Haziran’da Bitmesini İstiyor” başlıkları altında manşetine taşıdı.

KİPRİANU: “HERKES DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIĞI KABUL ETTİ”

Öte yandan Alithia gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Anastasiadis’in politikalarını eleştirdiğini ve “dönüşümlü başkanlığın herkes tarafından kabul edilmiş olduğunu” söylediğini yazdı.

Habere göre Kiprianu, partisinin bir etkinliğinde yaptığı konuşmada özetle, “hiç kimsenin dönüşümlü başkanlık ilkesine hiçbir zaman kuşkuyla bakmadığını” belirterek “Tasos Papadopulos’un istediği tek şeyin, Başkanlık Konseyi’nin üyelerinin sayısının 6’dan 9’a çıkarılması ve dönüşümlü başkanlık yapmaları olduğunu” öne sürdü.

Kiprianu ayrıca, “2005 yılında gerçekleştirilen Ulusal Konsey’in, Papadopulos’ın temsilcileri tarafından BM’ye iletilen sonucunda, dönüşümlü başkanlığın daha fazla görüşülmek istenen konular arasında da yer almadığını” vurguladı.

Diğer gazeteler ise Kıbrıs sorunu ve müzakerelere ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Kathimerini gazetesi: “Cenevre’de Kadife Ayrılık – Ortak Uzlaşıyla ‘Bitirme’ Senaryosu”.
Haravgi: “Nefesler Tutuldu”.

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