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“Mavroyannis UNFICYP rapor taslağı için çaba gösteriyor”

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“Mavroyannis UNFICYP rapor taslağı için çaba gösteriyor”
“Mavroyannis UNFICYP rapor taslağı için çaba gösteriyor”

BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, gerginlikler ve olumsuz olaylardan kaçınılması maksadıyla, sistematik bilgi alışverişi ve sorunların çözümüne yönelik bir mekanizma oluşturulması üzerinde çalıştığı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunda önerilen bu mekanizmanın, BM Barış Gücü (UNFICYP) raporunun “dikenlerinden” biri olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırarak aktardığı haberinde, daha öncekilere göre daha kısa ve daha somut olan rapor taslağının, referans şartlarında anlaşma sağlanmasına dair Guterres’in talimatı ve Geçici Özel Danışman Jane Holle Lute’un çabalarını desteklemeyi hedeflediğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, rapor taslağında iyileştirmeler yapılması için çaba gösterdiğini kaydeden gazete, yarın öğlen rapor taslağının oylanacağını ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı Peru’ya geçmeden önce, Çarşamba günü kabul edileceğini belirtti.

Gazete, Guterres’in son raporunda, Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafının stratejik mekanizmalar konusundaki görüşlerine yer verilerek, Kıbrıs Türk tarafının yeni mekanizmalar konusunda istekli olduğunun; ancak Rum tarafının, Kıbrıs Türk toplumuna tanınma statüsü sağlayacak her türlü düzenlemeye ihtiyatlı yaklaştığının ve konuların, mevcut teknik komiteler tarafından göğüslenmesini desteklediğinin kaydedildiğini anımsattı.

Haberde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı bilgilendirmede, Doğu Akdeniz’deki gerginlikten bahsettiği ve BM Güvenlik Konseyi’ndeki çoğu üyenin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını” desteklediği; bazılarının da AB Bakanlar Komitesi’nin kararlarına atıfta bulunduğu ifade edildi.

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