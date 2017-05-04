 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.863
  • Altın 140,509
  • Dolar 3,5360
  • Euro 3,8481
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASuat Aşır, "3 ayı geçmemek kaydı" ile cezaevine gönderildi

May: AB bizi tehdit ediyor

» »
May: AB bizi tehdit ediyor
İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'yi Brexit müzakerelerinde Londra'yı tehdit etmekle suçlayarak, Brüksel'in İngiltere'de gelecek ay yapılacak seçimlerin sonuçlarını etkilemeye çalıştığını öne sürdü.

İngiltere'nin AB'den çıkış müzakerelerinde gelinen noktayı değerlendiren Başbakan May, AB'yi Londra'yı kasten tehdit ederek, önümüzdeki ay yapılacak parlamento seçimlerinin sonuçlarını etkilemeye çalışmakla suçladı.

Avrupa Birliği'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier'in İngiltere'nin Birlik'ten ayrılma sürecinin çabuk ya da acısız olmayacağı yönündeki uyarısından birkaç saat sonra kameraların karşısına geçen May, AB'ye yönelik ağır ithamlarda bulundu.

AB Komisyonu'nun müzakerelerdeki "duruşunu sertleştirme zamanlamasının" manidar olduğunu belirten May, 'Brüksel'in bunu, Haziran'daki erken seçimlerin sonucunu etkilemek için kasten yaptığını' savundu. Brüksel'de İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin başarıya ulaşmasını istemeyen “kimi çevreler” olduğunu ifade eden May, “Avrupalı politikacılar ve yetkililer İngiltere’yi tehdit etti" dedi.

AB ile yapılacak zorlu müzakereler öncesi İngiliz kamuoyunun kendisine verdiği desteği artırmak ve siyasi konumunu güçlendirmek isteyen Muhafazakâr Parti lideri May, geçen ay 8 Haziran'da erken seçime gidilmesi için düğmeye basmıştı. 

'100 milyar euro' polemiği

İngiliz Financial Times gazetesi, AB'nin, Birlik'ten çıkmak isteyen İngiltere'ye, 100 milyar euroya varan bir fatura çıkarmaya hazırlandığını bildirmişti. İngiltere'de büyük yankı uyandıran ve May üzerindeki baskıyı daha da artıran bu iddiayla ilgili konuşan Barnier ise meblağ belirtmekten kaçınarak, bunun bir cezalandırma olmadığını, sadece 40 yıllık üyelik dönemine ait bir "hesabın kapatılması" olduğunu söyledi.

İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis ise ITV televizyonuna yaptığı açıklamada, “100 milyar euro ödemeyeceklerini, İngiltere’nin sadece uluslararası yükümlülüklerini yerine getireceğini” belirtti.

Davis ayrıca İngiltere’nin herhangi bir anlaşma imzalamadan da AB'den ayrılabileceği ve bu durumda hiçbir ödemede bulunmayabileceğini ifade etti. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise Londra’ya böyle bir girişimde bulunmamasını tavsiye etti.

İngiltere Başbakanı May, AB ile yapacakları görüşmelerde Juncker'in karşısında “çok zor bir kadın” bulacağını söylemişti. Juncker ise bu sözlere, May'e saygı duyduğunu ve “kendisinin sert bir hanımefendi olduğunu” fark ettiğini belirterek yanıt vermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Almanya Savunma Bakanı Leyen ABD ziyaretini iptal etti03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:22
  • 6 yaşındaki kızını öldürüp çöp tenekesine attı02 Mayıs 2017 Salı 15:30
  • Londra'da otobüsten zorla indirdikleri kadının çarşafını çıkartmaya çalıştılar02 Mayıs 2017 Salı 15:26
  • İskoçya'da 1 Mayıs'ı çırılçıplak denize girerek kutladılar02 Mayıs 2017 Salı 15:25
  • Times: Kaygılı Türkler Yunanistan'da yeni bir yaşam arıyor02 Mayıs 2017 Salı 15:04
  • Le Pen, rakibinin konuşmasından çalıntı yapmakla suçlandı02 Mayıs 2017 Salı 15:01
  • AB liderleri Brexit'in ana hatlarında uzlaştı30 Nisan 2017 Pazar 12:55
  • Stoltenberg: NATO Türkiyesiz güçsüz olur30 Nisan 2017 Pazar 12:53
  • "Türkiye AB'nin stratejik ortağı"29 Nisan 2017 Cumartesi 10:53
  • Almanya'da camiye molotof kokteylli saldırı29 Nisan 2017 Cumartesi 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti