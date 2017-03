May: İngiltere teröre teslim olmayacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da Parlamento binasının dışında düzenlenen saldırıda biri polis biri saldırgan 5 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nün "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği olayın ardından parlamento binası giriş ve çıkışlara kapatıldı, çalışmalar Perşembe gününe dek askıya alındı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, olağanüstü güvenlik zirvesinin (Kobra) ardından Başbakanlık Konutu dışında gazetecilere bir açıklama yaptı.

Theresa May'in olayla ilgili yorumu, "hastalıklı ve ahlaksızca bir terör saldırısı" oldu.

Saldırının bir kişi tarafından düzenlendiğini açıklayan May, İngiltere'nin "ciddi" olan tehdit seviyesinin değişmeyeceğini söyledi.

May, dünyanın en eski yasama organlarından İngiltere Parlamentosu'na düzenlenen saldırının, parlamentonun savunduğu 'demokrasi, özgürlük, insan hakları, hukukun üstünlüğü' gibi değerleri hedef aldığını söyledi.

May, "Yarın (Perşembe günü) parlamento her zamanki gibi toplanacak. Londralılar her zamanki gibi hayatlarına normal bir şekilde devam edecek. Bu sokaklarda yürüyecekler, hayatlarını normal bir şekilde yaşayacaklar. Hiçbir zaman teröre teslim olmayacağız, kötülüğün ve nefretin seslerinin bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İngiltere Başbakanı, parlamento binası dışında silah sesleri duyulduktan sonra güvenli bir bölgeye götürülmüş, akşam saatlerinde de Downing Sokağı'nda bulunan Başbakanlık Konutu'na geçmişti.

Ölen polis silahsızdı

Londra Emniyet Müdürlüğü, İngiltere saati ile 14.20'de parlamento binası önünde saldırı düzenlendiği yönünde ihbar aldığını açıkladı.

Saldırgan önce Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine sürdü, sonra parlamento binası dışında bir polisi bıçaklayarak öldürdü.

Hayatını kaybeden 48 yaşındaki polis Keith Palmer'ın silahsız olduğu duyuruldu.

Saldırganın ise polisler tarafından vurularak öldürüldü.

Saldırganın, parlamento binasına yönelmeden önce Westminster Köprüsü'nde araçla yaraladığı kişilerden üçünün polis olduğu bildirildi.

Köprüde yaralananlardan üçü de Fransız öğrenciler.

Bir kadın ise Thames Nehri'nden sağ olarak çıkarıldı.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg'e konuşan milletvekilleri, saldırı sırasında üç-dört el silah sesi duyduklarını söyledi.

Köprünün bitiminde ise bir araba parmaklıklara çarpmış biçimde duruyordu.

Turistlerin Londra'yı havadan görmek için bindiği dev dönme dolap "London Eye" saldırının ardından durduruldu.

Turistler dönme dolabın kabinlerinde bekletildi.