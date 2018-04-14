May: Suriye rejimine ‘Dur’ demek gerekiyordu

Theresa May ABD, Fransa ve İngiltere‘nin Suriye’ye düzenlediği askeri harekatla ilgili açıklama yaptı. Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığını ifade eden May, ‘İlk kez böyle bir karar vermek zorunda kaldım. Rejimin yanında yer alan ülkelerin de bunu dikkate alması gerekmektedir. Kimyasal silah kullanımına karşı küresel normların güçlendirilmesi gerekiyordu’ dedi.

Theresa May’in açıklaması şöyle:

“Suriye’de kullanılan nükleer saldırıları gördük. Klor gazı kullanıldını anladığımız Duma’da bu saldırıyı düzenlememiz gerekiyordu. Suriye rejiminin korkunç bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam edecek. Buna artık bir dur demek gerekiyor. Suriye rejimi kimyasal silahların kullanılmayacağına dair bir söz verdi ancak bu sözler yerine getirilmedi. Suriye rejiminin açıklamadığı kimyasal silahları var. Sayın Trump ve Macron’la da konuştuk sınırların kapsamı belli, sivil kayıplardan kaçınıldı saldırının amacı belli.Harekatta kimyasal silahların üretildiği merkezler vuruldu. Suriye rejiminin kimyasal silah kullanma ve üretilme yerlerine ciddi zarar verdik. Uluslararası toplum kimyasal silahların kullanılmasına izin vermeyecektir. Çözüm için çaba sarfetmek zorundayız. Bunun için bütün ülkelere ihtiyacımız var. Rejimin yanında yer alan ülkelerin de bunu dikkate alması gerekmektedir. Kimyasal silah kullanımına karşı küresel normların güçlendirilmesi gerekiyor. İngiltere sınırları içinde de sinir gazı kullanıldığını biliyoruz. İlk kez böyle bir karar vermek zorunda kaldım. Güçlerimiz büyük bir profesyonellik örneği gösterdi. Başka bir alternatifimiz yoktu. Bu kararın doğru bir karar olduğunu düşündüm. Bu konunun net şekilde ortaya koyulması gerekiyordu. Bu nedenle doğru bir harekattı. Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez. İngiltere’de kimyasal madde kullanımı konusunu incelemeye devam ediyoruz. İngiltere’de Rusya’ya yönelik adımlarımızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Uluslararası normların güçlendirilmesi konusunda demeç verdim. Müttefiklerimizle birlikte sahada neler yaşandığı konusunda çalışacağız dedim. İşte bu da bu çalışmanın bir sonucu. Askerimizi böyle bir harekata göndermek zor bir karar. Bu işin takvimi ve zamanlaması önemliydi. Sahadaki durumu değerlendirerek böyle harekete geçtik. Bu işin takvimi ve zamanlaması önemliydi. Diğerlerine de kimyasal silah kullanmanın önlenmesi konusunda bir mesaj verilmiş oldu. Fransa‘yla savunma konusunda yakın çalışıyoruz.”