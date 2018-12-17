May uyaracak: 2. Brexit referandumu düzenlenirse, halkın güvenini kaybederiz

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarası'nda bugün yapacağı konuşmada Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık sürecine (Brexit) ilişkin ikinci bir referandum yapılması halinde halkın güvenini kaybedecekleri uyarısında bulunacak.
May'in konuşmasında referandumu yenilemenin "politikaların bütünlüğüne geri dönülemez şekilde zarar vereceği" söyleyeceği öğrenildi.
May'in Avrupa Birliği (AB) liderleri ile yaptığı Brexit görüşmelerinden sonuç alınamaması, ülkede referandum ve erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.
Brexit'le ilgili olarak ikinci bir referandum yapılmasını talep edenlerin milyonlarca imzası da Başbakanlığa iletilmişti.
Eski başbakanlar da destekliyor
Eski İngiltere başbakanları John Major ve Tony Blair da, Brexit konusunda bir uzlaşma sağlanamazsa referandumun yenilenmesi gerektiğini savunanlar arasında.
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