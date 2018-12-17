  • BIST 90.750
  • Altın 214,464
  • Dolar 5,3806
  • Euro 6,0992
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

May uyaracak: 2. Brexit referandumu düzenlenirse, halkın güvenini kaybederiz

» »
İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarası'nda bugün yapacağı konuşmada Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık sürecine (Brexit) ilişkin ikinci bir referandum yapılması halinde halkın güvenini kaybedecekleri uyarısında bulunacak.
May uyaracak: 2. Brexit referandumu düzenlenirse, halkın güvenini kaybederiz

May'in konuşmasında referandumu yenilemenin "politikaların bütünlüğüne geri dönülemez şekilde zarar vereceği" söyleyeceği öğrenildi.

May'in Avrupa Birliği (AB) liderleri ile yaptığı Brexit görüşmelerinden sonuç alınamaması, ülkede referandum ve erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

Brexit'le ilgili olarak ikinci bir referandum yapılmasını talep edenlerin milyonlarca imzası da Başbakanlığa iletilmişti.

Eski başbakanlar da destekliyor

Eski İngiltere başbakanları John Major ve Tony Blair da, Brexit konusunda bir uzlaşma sağlanamazsa referandumun yenilenmesi gerektiğini savunanlar arasında.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahkeme hastanın rızası olmamasına rağmen ayağının kesilmesine izin verdi15 Aralık 2018 Cumartesi 13:51
  • Çin 'Amerikan otomotivine ek vergiyi' erteledi15 Aralık 2018 Cumartesi 11:00
  • İspanya Shakira'yı vergi kaçırma suçladı15 Aralık 2018 Cumartesi 10:30
  • BM İnsan Hakları Komiserliği: "Kaşıkçı soruşturmasını Suudilerin yürütmesi yeterli değil"14 Aralık 2018 Cuma 22:00
  • Theresa May güvenoyu aldı ama Brexit krizi sürüyor14 Aralık 2018 Cuma 21:30
  • Avusturya'da 'Rabia ve Bozkurt' sembollerinin yasaklanmasına tepki14 Aralık 2018 Cuma 12:56
  • Strazburg saldırısını İŞİD üstlendii14 Aralık 2018 Cuma 11:23
  • Sarı Yelekli gösterici öldü13 Aralık 2018 Perşembe 12:10
  • Theresa May paçayı kurtardı13 Aralık 2018 Perşembe 09:52
  • Theresa May paçayı kurtardı13 Aralık 2018 Perşembe 09:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti