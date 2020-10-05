Astronomi ve matematik alanında yaptıkları atılımlar ve yılın önemli kozmik ile mevsimsel olaylarına göre oluşturdukları takvimlerle ne kadar gelişmiş bir uygarlık olduğu bilinen Mayalar, 5 bin 125 yıllık Haab takvimleriyle yıllardır büyük bir tartışma konusu.

Bu takvimde daha önce yapılan başka bir tahminde dünyanın sonunun 2012'de geleceği iddia edilmişti.

2012'de kıyamet senaryolarının çıkmasına neden olan Maya Takvimi, yeniden yorumlandı. Fullbright Pablo Tagaloguin isimli bilim insanı "Jülyen Takvimi takip edilecek olursa, aslında şu an 2012 yılı içindeyiz ve dünya bir hafta içinde yok olacak" dedi