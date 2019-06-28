Mayın arama köpeğine çarpan askerin TSK ile ilişiği kesildi

Ağır yaralanan Labrador cinsi köpeğin hayatını kaybetmesinin ardından torun, ‘askeri eşyanın tahrip olması’ suçundan mahkûm oldu. Köpeğin ölümüyle oluşan 3 bin 500 TL’lik Hazine zararını da ödeyen çavuşun TSK ile ilişkisi kesildi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin aktardığına göre, olay 4 Kasım 2015 sabahı yaşandı. Torun, saat 07.30’da Land Rover araçla askerlerin nöbet değişimlerini yaptı. Dönüşte, nöbeti sona eren askerleri araca alan Torun, karakola doğru yola çıktı.

Yaklaşan aracın sesinden ürken mayın arama köpeği, sevk ve idarecisi olan Veteriner Uzman Çavuş Y. G.’ye doğru hareket etmeye başladı. Torun, köpeğin yoldan çıktığını düşünerek aracı durdurmadı. Ancak saniyeler sonra köpeğin aracın altında kaldığı anlaşıldı. Ağır yaralanan köpek kurtarılamadı.

Askeri savcılık olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hazırlanan idari tahkikat heyeti raporuna göre, Torun’un askeri araç ehliyeti yoktu. Yine Torun, kendisine zimmetli olmayan aracı kullanmıştı. Raporda Torun, birinci derecede kusurlu bulundu. Bilirkişi olarak görevlendirilen polis memuru İsmail Çelik raporunda, Torun’a herhangi bir suç atfetmedi. Soruşturma sonrası Torun’un, Askeri Ceza Kanunu’ndaki ‘emre itaatsizlik’ ve ‘askeri eşyanın özürsüz harap olmasına sebebiyet vermek’ suçlarından cezalandırılması istendi.

Torun hakkında dava Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açıldı. Mahkeme yargılama sonrası kararını 25 Ekim 2018’de açıkladı ve Torun’a, ‘Emre itaatsizlikte ısrar’ suçundan 25 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, bu cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Torun’a, ‘askeri eşyanın özürsüz harap olmasına sebebiyet vermek’ suçundan ise 3 ay 10 gün hapis cezası çıktı. Mahkeme bu cezayı 2 bin TL’lik adli paraya çevirdi. Mahkeme ayrıca Torun’un, ölen köpek nedeniyle oluşan 3bin 500 TL’lik hazine zararını da ödemesine karar verdi. Mahkemenin kararı, 17 Ocak 2019’da kesinleşti.

Mahkemenin kesinleşen kararı ilgili kurumlara ulaştı. Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç imzasını taşıyan 24 Haziran tarihli yazıyla, Torun’un TSK ile ilişkisinin kesildiği bildirildi. Yazıda, Torun ile olan sözleşmenin, ‘TSK’dan çıkarılması gerektiren mahkûmiyet’ gerekçesiyle sonlandırıldığı kaydedildi.